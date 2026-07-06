Döntött a Tisza-kormány: brutális hitelt vesz fel Magyarország az uniós pénzek miatt – ezt tudjuk most az új eurókötvényekről
Euró kötvények kibocsátására készül Magyarország, amely általános finanszírozási célokra - feltehetőleg a lehívott uniós forrásokhoz kapcsolódó projektek előfinanszírozásához - használna fel. Az új magyar állampapírokat még hétfőn beárazhatják - derül ki a Bloomberg adataiból.
A két eurókötvény-sorozat kibocsátásával ötmilliárd euró forrást vonna be az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A kötvényeket akár már a mai nap folyamán beárazhatják.
Két új eurókötvény is érkezik, az uniós források miatt kellehet a pénz
A hírügynökség értesülései alapján mindkét állampapírsorozat fix, éves kamatozású, és kamatszintje az euro midswaphoz kötött:
- az öt évnél hosszabb (2032. március 23-) lejáratú eurókötvény 115 bázisponttal az euró midswap feletti kamatot fizet,
- a másik, tíz év feletti (2037. május 21-i) lejáratú sorozat pedig 160 bázispontos kamatprémiumot fizet az euró midswap felett.
A Portfolio arról ír, hogy a mintegy 1775 milliárd forintnyi forrásbevonást az európai uniós helyreállítási alapból lehívható 10 milliárd euró támogatás előfinanszírozási igénye, vagyis a rövidtávú likviditás biztosítása indokolhatja.
Az Európai Bizottság ugyanis a Magyarországot illető felszabadított forrásokat akkor téríti meg, ha a projektek végrehajtották. Ezzel együtt az év végén már jelentős mértékű uniós pénz érkezhet meg hazánkba.
Kihasználja Magyarország javuló megítélését az új kormány
Ez lesz hazánk első nemzetközi kötvénykibocsátása a Magyar-kormány májusi megalakulása óta. A kibocsátás időzítése arra utal, hogy az új kabinet igyeszik kihasználni Magyarország befektetők körében meglévő kedvező megítélését, amit a kormányváltás, az Európa-párti politikai fordulat és az euró bevezetése iránti elkötelezettség váltott ki.
A magyar állam által korábban kibocsátott, 2035-ben lejáró, euróban denominált magyar állampapírok hozama a márciusi csúcshoz képest közel 2 százalékponttal esett vissza, és 3,94 százalékon állt hétfőn.
Az erős kereslet alátámasztja Magyarország vonzerejét mint leendő euróövezeti tagot, valamint a kedvező feltörekvő piaci környezetet, ami a befektetők által az ország adósságának tartásáért követelt felár szűküléséhez vezet
– nyilatkozta a Bloombergnek Guillaume Tresca, a Generali Asset Management globális feltörekvő piaci stratégája.
Magyarország januárban 3 milliárd euró értékben adott el eurókötvényeket, márciusban pedig egy meglévő kötvényből további 1,2 milliárd dollárt vett fel a választások előtti kiadások finanszírozására.
Tresca arra számít, hogy Magyarország a hétfői kibocsátást követően még ebben az évben dollárban denominált kibocsátást is végrehajt majd.
Ahogyan arról az előző héten beszámoltunk, az ÁKK 2026-ra vonatkozó finanszírozási terve időarányosan 108 százalékosan teljesült az első félévben. Ezen belül az intézményi devizakibocsátások ugyanakkor csupán 60 százalékban teljesültek az idei első hat hónap során.