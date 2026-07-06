Kinyitják a pénzügyi kaput az EU-pénzeknek, itt az MFB-törvény: még Karácsony Gergely is a parlamentre figyel

Miközben példátlan törvénykezési támadást indított a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerének felszámolására a Tisza-kormány, felgyorsítják az előkészületeket azoknak az európai uniós pénzeknek a fogadására, amelyeket pont a jogállamiság meggyengülésére hivatkozva tartott vissza az áprilisban menesztett előző kormánytól Brüsszel. A pénzügyi kaput a Magyar Fejlesztési Bankról (az MFB-ről) szóló törvény tárja ki az eurómilliárdok előtt: a jogszabálytervezethez benyújtott módosításokat már hétfőn délután sürgősséggel tárgyalja rendkívüli ülésén a parlament, és kedden szavaznak a törvényjavaslatról.

MFB: ez a visszatartott EU-pénzek érkezésének pénzügyi kapuja Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A törvényjavaslat mélyrehatóan és hosszú távra átalakítja a kulcsfontosságú állami bank működését, amelynek vezetését is leváltották egy hónapja, már akkor is az uniós pénzek majdani fogadására hivatkozva. Lesz olyan változás is, amely fejtörést okozhat a magyar vállalkozások számára, mert felforgatja az eddigi állami támogatási formákat.

"Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szükséges" – hívja fel a figyelmet az ülés napirendje, hozzáfűzve:

Sürgős tárgyalásban!

Szintén friss hír: a kormány más fronton is készül a gazdaságélénkítő pénzek befogadására:

Döntött a Tisza-kormány: brutális hitelt vesz fel Magyarország az uniós pénzek miatt – ezt tudjuk most az új eurókötvényekről

Két új eurókötvény kibocsátását tervezi a magyar állam, vélhetően az uniós forrásokhoz kapcsolódó projektek előfinanszírozásához. A kötvénykibocsátással ötmilliárd euró forráshoz juthat Magyarország.

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A törvényjavaslatnak már a címe is ráirányítja a figyelmet egy érdekes részletre, ami a főváros döntéshozói számára is fontossá teszi: "A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló 2025. évi CXXXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről".