Rekordot döntött az európai tőzsde, felvásárlások és az MI-hullám hajtja a piacot
Az európai részvénypiac irányadó STOXX 600 indexe hétfőn történelmi csúcson maradt, miután erős hetet zárt. A befektetők figyelme elsősorban az új vállalati ügyletekre irányult, különösen a brit easyJet tőzsdéről való kivezetését célzó felvásárlási ajánlatra.
- A páneurópai STOXX 600 index 0,1 százalékkal 654 pontra emelkedett, miután pénteken május közepe óta a legerősebb heti teljesítményét érte el.
- A múlt heti emelkedést nagyrészt a ciklikus ágazatok – például az ipari vállalatok és a bankok – támogatták, mivel
- a piaci rali már nem kizárólag a technológiai részvényekre korlátozódott.
- Emellett a közel-keleti feszültségek enyhülése is növelte a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát.
- A piac figyelme most arra irányul, hogy a geopolitikai konfliktusok milyen hatással lesznek a második negyedéves vállalati eredményekre.
A közelgő gyorsjelentési szezon próbára teheti a mesterséges intelligencia köré épülő befektetési történetet, és valószínűleg meghatározza a piacok teljesítményét az elkövetkező hónapokban
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Mohit Kumar, a Jefferies közgazdásza.
Részvénypiac: fókuszban a második negyedéves profitok
„Aggodalmak merültek fel a túlzott kapacitással és azzal kapcsolatban, hogy a mesterséges intelligenciába irányuló beruházások képesek lesznek-e a várt megtérülést biztosítani. Mi azonban optimisták vagyunk a gyorsjelentési szezonnal kapcsolatban. A tőkekiadások továbbra is erősek, és amíg a tőke áramlik a szektorba, az AI-hoz kapcsolódó vállalatok várhatóan stabil támogatást élveznek.”
Szárnyal az easyJet és az Airbus, száguld a Ferrari
Az európai piac legnagyobb nyertesei között az easyJet részvényei 10 százalékkal ugrottak meg, miután a brit diszkont-légitársaság elvi megállapodást kötött az amerikai Castlelake befektetési társaság megemelt felvásárlási ajánlatáról. Az ajánlat a vállalat értékét akár 5,5 milliárd fontra becsüli.
A védelmi ipari részvények az egyik legjobban teljesítő ágazatot alkották, 1,3 százalék emelkedéssel, mivel az orosz–ukrán háború továbbra sem mutat enyhülésre utaló jeleket.
A befektetők arra számítanak, hogy az elhúzódó geopolitikai feszültségek továbbra is kedveznek a védelmi szektornak.
Az Exail részvényei 2,1 százlékkal erősödtek, miután a Thales megállapodást kötött a Gorgé család irányító részesedésének megvásárlásáról a dróntechnológiával foglalkozó vállalatban.
Makrogazdasági fronton a befektetők később az euróövezet kiskereskedelmi forgalmáról és termelői árainak alakulásáról szóló adatokat, valamint a német májusi ipari megrendelésekről szóló jelentést értékelik.
Az LSEG adatai szerint a kereskedők arra számítanak, hogy
az Európai Központi Bank még az idén legalább 25 bázisponttal emeli az irányadó kamatlábakat, hogy kezelje az iráni háború következtében kialakuló inflációs nyomást.
Az Airbus részvényei 1,3 százalékkal emelkedtek. Iparági források szerint a vállalat belső célként 900 repülőgép átadását tűzte ki erre az évre, miután júniusban 89 repülőgépet szállított le, miközben hivatalos egész éves előrejelzését továbbra is 870 átadásnál tartotta.
A Ferrari árfolyama 2,8 százalékkal emelkedett, miután a luxussportautó-gyártó bemutatott egy limitált szériás, 12 hengeres, kézi váltós modellt. A vállalat részvényei korábban jelentős nyomás alá kerültek, amikor az év elején bemutatta első elektromos autóját.
A J.P. Morgan a görög részvénypiacra vonatkozó ajánlását „semlegesről” „felülsúlyozásra” javította.
A bank szerint ennek oka, hogy az év későbbi részében egyes görög részvények bekerülnek a STOXX indexbe, ami várhatóan mintegy 1 milliárd dollárnyi tőkebeáramlást eredményez.