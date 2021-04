Müller Cecília: kerülni kell a kettős foglalást az oltáskor

A hétvégén érkezik kínai vakcina, ezek egy része a kórházi oltópontokra, egy része a háziorvosokhoz kerül

– mondta György István, az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy megnyitották az online időpontfoglaló rendszert, az elmúlt két napban sikeresen tesztelték – derült ki az Infostart beszámolójából.

„Ha valaki nem jelenik meg az oltás időpontjában, akkor is jogosult marad az oltásra, csak egy későbbi időpontban” – tette hozzá.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese megerősítette, hogy

szombattól nyitnak a teraszok, de a vendéglátóhelyek belső helyiségeiben csak a mosdóhasználat idejéig lehet tartózkodni, maszkban. Megerősítette, hogy 11 órára módosul szombattól a kijárási tilalom kezdete.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón elmondta, lehetővé vált a nyitási folyamat megkezdése. „Elrendelem a tömeges oltást a mai naptól” – jelentette be, hozzátéve, erre fogják felhasználni a most érkező 600 ezer kínai oltást is.

A tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy már egyetlen oltás is segít s védettség kialakulásában, abban, hogy enyhe módon folyjon le a betegség valakinél, aki megfertőződik. Reményét fejezte ki ugyanakkor, hogy az oltások második adagja hosszabb védelmet nyújt a korábban gondoltnál. Hozzátette.

aki időpontot foglalt online, már ne jelentkezzenek a háziorvosnál is oltásra, a kettős foglalást kerüljük el.