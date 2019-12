Kiút lehet Tokajban a pezsgőkészítés

A pezsgőkészítés jó alternatíva lehet a túltermeléssel küzdő tokaji borvidék számára a biztonságosabb, nagyobb hozzáadott értékű termeléshez, amit segít, hogy a pezsgőfogyasztás világszerte és Magyarországon is a reneszánszát éli.

A pezsgő igazi válságálló ital, amit jelez, hogy a jelenleg is tartó felfutása 2008-2009 környékén kezdődött, a világgazdasági válság idején

– mondta a Világgazdaságnak Kalocsai László, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának alelnöke, aki egyben a Dereszla Pincészet vezetője is. A tendencia azért is érdekes, mert 2009-ben jelentősen esett a hagyományos eljárással készült pezsgők, a champagne-ok eladása, de amikor 2010–2011-ben kompenzált a piac, kiderült, hogy nem is a végfogyasztás csökkent, hanem a kereskedők tartották alacsonyan a készleteiket attól tartva, hogy a gazdasági válság egyik áldozata a luxustermékként aposztrofált champagne lesz.

A pezsgőfogyasztás azonban világszerte nő, Skandináviában és Kanadában például két számjegyű az éves bővülés százalékos üteme. E trendet próbálják meglovagolni a pezsgőkészítésre alkalmas borvidékek, Magyarországon is. Már az 1990-es évek közepén néhány hazai szereplő nagyobb hozzáadott értékű pezsgővel próbált betörni a hazai piacra, a 2000-es, 2010-es években pedig ez a folyamat felerősödött. Kalocsai László szerint jó lehetőséget teremt, hogy az egy főre jutó, évi három liter körüli magyarországi pezsgőfogyasztás világszinten is jelentős. Bár a pezsgők nagyobb része a 2-3 eurós

polci árú tankpezsgő, nő a magasabb minőségű, tradicionális termékek aránya is. A vásárlók már az év egészében keresik a pezsgőt, bár a fogyasztása még mindig az év végi ünnepi időszakban a legmagasabb.

