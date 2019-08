A Fox News exvezére továbbra is izgatja a filmipar fantáziáját

A hetvenhét éves korában elhunyt Roger Ailes húsz éven át vezette a Fox Newst, bukását az őt ért számos szexuális zaklatási vádak okozták.

Idén nyáron debütált a Showtime minisorozata, A legharsányabb hang (The Loudest Voice), amely az amerikai Fox News hírcsatorna alapítójának és egykori vezetőjének, Roger Ailes felemelkedésének és látványos bukásának történetét eleveníti meg. A sorozat befejező részét a napokban sugározták, azonban nemsokára egy újabb filmet is bemutatnak az egykori konzervatív médiamogul életéről.

Ailes 2017-es halálát követően A legharsányabb hang készítői azonnal munkához álltak, akik a hétrészes produkción keresztül nem csupán egy életrajzot akartak bemutatni, hanem a politika élet átalakulásról, és a sokáig kibeszéletlen szexuális visszaélésekről is le akarták rántani a leplet. Az alkotók azonban nem egy „metoo-sorozatot” készítettek, hanem egy olyan évtizedeket átölelő minisorozatot, amely leplezetlenül mutatja be a gazdaság, a politika és média összefonódását is.

Szexuális ragadozó

A valós eseményeken alapuló sorozatot Magyarországon az HBO sugározza, a tévécsatorna az elmúlt években a #metoo-kampány (#énis) hatására számos sorozatot, játék- és dokumentumfilmet szánt a szexuális zaklatások feldolgozására.

A jelenség a 2017-ben elindult #metoo-kampány által vált igazán beszédtémává, hiszen a mozgalom a szexuális visszaélések nyilvánosságra hozataláért és az áldozatok védelmért jött létre. A visszaéléseken pedig nemcsak az Egyesült Államok, és azon belül a művészvilág bolydult fel, hanem a kibeszéletlen probléma rövid időn belül számos más országon is végigsöpört:

Magyarországon a művész- és a sportvilágban több visszaélésre is fény derült, azonban nem mindegyik esetben lett következménye a botránynak.

Roger Ailes évtizedekig tartó hatalmát is az ellene felhozott szexuális zaklatás vádak törték ketté. Gretchen Carlson, a Fox and Friends című beszélgetős műsor egyik házigazdájaként lett ismert. A műsorvezetőnő elsőként 2016 nyarán perelte be egykori főnökét, mivel szerinte a Fox News csatornától csak azért rúgták ki, mert visszautasította Roger Ailes szexuális ajánlatát.

Nekünk kettőnknek már rég le kellett volna feküdnünk egymással. Neked is hasznodra lenne, és nekem is jót tenne

– mondta egy alkalommal Ailes Gretchennek, amit a műsorvezető a telefonjával rögzített. Carlson elmondása szerint tizenegy éven keresztül dolgozott a Fox Newsnak, és későbbi saját műsora is hozta a kellő nézettséget, ezért biztos benne, hogy csak és kizárólag az ajánlat elutasítása miatt váltak meg tőle.

A legharsányabb hang számos női karakteren keresztül ábrázolja a tévés szakma nagy hatalmú urát, például a feleség, Beth Ailes szemszögéből úgy tűnhet, hogy Roger Ailes a konzervatív, hazafias amerikai férfi megtestesítője. Az elképzelt ideát azonban sorozatosan megtöri a nyílt titokba űzött szexuális zaklatások ténye.

A minisorozat Ailes karrierjét a CNBC-től való távozásától a Fox Newstól való kirúgásáig mutatja be. A sorozatban Ailes fehér házi pályájáról csupán anekdoták hangoznak el, viszont a későbbi informális szerepéről annál többet kaphat a néző, amely ábrázoláson keresztül egy machinátor életét lehet megismerni. Egy olyan tévés mogult, aki Richard Nixontól egészen Donald Trumpig fontos szereplője volt a politikacsinálásnak.

A pénz és hatalom vonzó világát azonban a visszaéléseken és a szexuális kizsákmányoláson egyaránt nyugvó zsarnokságot is megmutatja a sorozat,

amely valószínűleg a #metoo-kampánynak is köszönhető. A sorozatos szexuális zaklatások kirobbanása miatt a korábban el nem mondott történetek bemutatásában egyértelműen jó üzleti lehetőséget lát az amerikai filmipar.

A sorozatot többek között Gabe Sherman könyve, a 2014-ben megjelent The Loudest Voice in the Room alapján adaptálták, amely Roger Ailes és a Fox News történetéről szól. Egy, a ’80-as években történt esetet Sherman könyve megemlít, de a sorozatból kimaradt: Ailes, amikor még a CNBC-nek dolgozott és

Randi Harrison producernek fizetésemelést ígért, ha hajlandó vele lefeküdni.

Sherman bemutatta a Republikánus Párt tanácsadójának, Kellie Boyle történetét is, aki szintén állította, hogy Ailes nyíltan munkalehetőséget kínált a számára szexért cserébe.

Ha a nagyfiúkkal akarsz játszani, le kell feküdnöd a nagyfiúkkal

– mondta állítólag Ailes. Boyle később egy 2018-as Divide and Conquer: The Story of Roger Ailes című dokumentumfilmben is megismételte az állításait.

De nem ezek az esetek voltak a legkirívóbbak: A legharsányabb hangban bemutatják, ahogy Gretchen perre viszi az elbocsájtását és a belsővizsgálatok alatt beszél a Fox Newsban eltöltött éveiről. Miután a sajtó is megszellőztette a társaságon belüli visszaéléseket számos nő jelentkezett Ailes múltjából. A sorozat zárójelenetében megidézik az áldozatok vallomásait is:

az egyik legmegrázóbb vallomás az volt, amelyben elhangzik, hogy az áldozatott tizenhat éves korában erőszakolta meg Roger Ailes egy bezárt irodában, miközben a The Mike Douges show forgatása zajlott. A tizenéves modell eredetileg a show-ba jött volna fellépni.

Sherman állítása szerint

több száz interjút készített, amellyel Roger Ailes személyiségét és az általa teremtett légkört akarta ábrázolni.

A sorozatban maga Gabe Sherman kartere is feltűnik egy epizód erejéig, akinek munkássága révén a közvélemény értesülhetett a hírcsatorna visszás ügyeiről.

Szex és politika

Ailes hatalmas befolyást szerzett az Egyesült Államokban, politikai karrierjét Richard Nixon elnök mellett médiatanácsadóként kezdte. Korábban a The Mike Dougles Show producereként találkozott1967-ben az akkor még újrázni akaró republikánus elnökjelölttel. Nixon mindig is feszengett a televízióban és magát a műfajt is lenézte, azonban Ailes – saját elmondása szerint – a show felvétele előtt felvilágosította a politikust arról a tényről, hogy

csak akkor nyerheti meg ismét az elnökválasztást, ha megérti és elfogadja a televíziózás játékszabályait.

Roger Ailes később Nixon mellett dolgozhatott a Fehér Házban. A ’80-as években Ronald Reagen és George H. W. Bush republikánus elnökök körül is feltűnt, majd politikai karrierjét követően visszatért a televíziózáshoz. A CNBC igazgatója lett, majd 1996-ban Rupert Murdoch konzervatív médiamogul finanszírozásában létrehozta a jobboldali Fox News hírcsatornát.

A csatorna egykori mindenható ura hosszú ideig azért tehette mindaz azt amit csak szerett volna, mivel a székében valóban mindent elért, amit elvártak tőle:

két évtizedes vezérigazgatósága alatt a Fox News a legnézettebb amerikai kábeltévés hírcsatornájává vált, és jelenleg is megtartotta a vezető szerepét.

„Korrekt és kiegyensúlyozott” – hirdette magáról a jobboldali hírcsatorna, mivel a Fox News szerint az amerikai hírcsatornák inkább a demokrata és liberális narratíva szerint számoltak be a közéletről. Pedig hírcsatorna eredetileg egy bulváros, könnyedebb profillal akart a piacra betörni, de Ailes ezenfelül azt javasolta, hogy szólítsák meg azt az Amerikát, amelyről a mainstream csatornák megfeledkeztek. És ez a számítás bejött. Sőt, egy korábbi Suffolki Egyetem és a USA Today közös kutatása szerint az amerikaiak körében

a leghitelesebb televíziós hírforrásnak tekintik a Fox Newst. A televízió több mint 90 millió háztartásban fogható.

A Fox News alapítója és egykori vezérigazgatója 2017 májusában hunyt el, tíz hónappal azután, hogy a televíziót tulajdonló 21st Century Fox kirúgta a vállalatból.

Breaking News: Former Fox News chairman and CEO Roger Ailes has died, his family announced. pic.twitter.com/AksPdNSZaI — Fox News (@FoxNews) May 18, 2017

A 77 éves Ailes haláláig tagadta a vádakat, a Fox News viszont több tízmillió dollárt fizetett ki az őt vádoló nőknek, hogy peren kívül megállapodjanak. Gretchen Carlson titoktartásra kötelezték és 20 millió dollárt kártérítést és bocsánatkerítést kapott, viszont mai napig nem beszélhet a Foxnál töltött évekről. Laurie Luhn, akivel évtizedeken keresztül munka és szexuális viszonyban is volt Roger Ailesszel, szintén több millió dollárt kapott azért, hogy ne beszéljen a kettőjük közötti együttlétekről, illetve a televíziós társaság ügyeiről. Azonban rövid időn belül a szerződést megszegte, mivel lelki terrornak nevezte a Foxnál eltöltött éveket. Sőt, a sorozat készítőitől mintegy 750 millió dollárt követelt, mert nem vették be konzultánsként a sorozatba.

Több mint öt évtizeden átívelő karrierje során milliók életére hatott a szórakoztatóiparban, a politikában és a hírszerkesztésben végzett munkája. Még amikor a halálát gyászoljuk, akkor is az életét ünnepeljük

– írta Ailesről az özvegy, aki mindvégig kitartott férje mellett.

A sorozat végeztével azonban nem kell attól tartani, hogy a történet feledésbe merül: nemrég jelent meg a Bombshell című film előzetese, mely szintén Roger Ailes szexuális zaklatási botrányáról szól. A filmben ismét Gretchen Carlson, valamint a sorozatból kimaradó Megyn Kelly egykori foxos műsorvezető és egy fiktív karakter szemszögéből mutatja be az eseményeket.

A film december 20-tól lesz látható az Egyesült Államok mozijaiban, magyarországi bemutatóról még nincs hír.