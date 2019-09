Egy nő eladta ikerfiait, hogy okostelefont vehessen

Letartóztattak egy nőt a kínai Csöcsiang tartományban, miután kiderült, hogy 65 ezer jüanért (2,8 millió forint) eladta ikreit, pár héttel a szülés után – írta meg a Shanghaiist. Az angol nyelvű kínai lap szerint

a két fiú két különböző családhoz került. Egyikükért 45 ezer jüant, a másikért pedig 20 ezer jüant fizettek.

Mom sells her newborn twins for 65,000 yuan, uses the money to buy a new phone https://t.co/K4DGcUZUPD

— Shanghaiist.com (@shanghaiist) September 10, 2019