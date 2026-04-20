Rettegnek a szövetségesek, hogy Trump zöldfülű tárgyalói elszúrják: helyrehozhatatlanná válhat az iráni helyzet, „csak a felszínt kapargatják!”

Az Amerikai Egyesült Államok európai szövetségesei attól tartanak, hogy egy tapasztalatlan amerikai tárgyalócsapat egy gyors, jól hangzó keretmegállapodásra törekszik Iránnal, amely inkább bebetonozhatja, mintsem megoldhatja a mélyebb problémákat. Az iráni helyzettel régóta foglalkozó diplomaták szerint fennáll a veszélye, hogy Washington – amely diplomáciai sikerként szeretné ezt kommunikálni Donald Trump elnök számára – egy felszínes megállapodást köthet Irán nukleáris programjáról és a szankciók enyhítéséről, majd hónapokig vagy akár évekig tartó, technikailag rendkívül összetett utótárgyalásokba bonyolódhat.

Az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások folytatódnak / Fotó: Jacquelyn Martin / AFP

„A probléma nem az, hogy nem lesz megállapodás. Az a gond, hogy lesz egy rossz kezdeti megállapodás, amely végtelen későbbi problémákat generál” – mondta egy név nélkül nyilatkozó, magas rangú európai diplomata a Reutersnek. A hírügynökség erre vonatkozó kérdésére a Fehér Ház visszautasította a kritikát.

„Donald Trump elnök bizonyítottan képes jó megállapodásokat kötni az Amerikai Egyesült Államok és az amerikai nép érdekében, és csak olyan egyezséget fogad el, amely Amerika érdekeit helyezi előtérbe” – mondta Anna Kelly szóvivő.

Korábban sem volt könnyű megállapodni Iránnal

Francia, brit és német diplomaták – akik 2003-ban kezdték meg a tárgyalásokat Iránnal – azt állítják, hogy félreállították őket. 2013 és 2015 között a három ország az Egyesült Államokkal együtt dolgozott azon a megállapodáson, amely Irán nukleáris programjának korlátozását a szankciók enyhítéséért cserébe írta elő, ezt nevezték Közös Átfogó Cselekvési Tervnek (JCPOA). Donald Trump 2018-ban, az első elnöki ciklusa alatt kiléptette az Egyesült Államokat ebből a megállapodásból – amely elődje, Barack Obama külpolitikai örökségének egyik kulcseleme volt.

Negyvennapnyi folyamatos harcot követően az amerikai és iráni tárgyalók április elején Iszlámábádban kezdtek egyeztetéseket, ismét a jól ismert alku mentén, vagyis nukleáris korlátozások gazdasági könnyítésekért cserébe. Azonban a diplomaták szerint a mély bizalmatlanság és az élesen eltérő tárgyalási stílusok növelik annak kockázatát, hogy egy törékeny keret jön létre, amelyet egyik fél sem tud politikailag fenntartani.