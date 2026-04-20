Súlyos az üzemanyaghelyzet Németországban: hétfőn válságértekezlet tart Merz, a Covid óta nem látott lépésre készülhet
Friedrich Merz szövetségi kancellár (CDU) rövid időn belül összehívja a Nemzetbiztonsági Tanácsot, hogy megvitassák a német üzemanyag-ellátás kérdését. A bejelentést a hannoveri ipari vásár megnyitóján tette vasárnap este.
A kancellár hangsúlyozta: a német gazdaságnak és a polgároknak biztosnak kell lenniük abban, hogy a legfontosabb üzemanyagok – a dízel, a benzin és a repülőgép-kerozin – ellátása nem kerül veszélybe. Jelenleg a helyzet ugyan feszült, de az ellátás továbbra is biztosított.
Ha a helyzet rosszabbra fordulna, felkészültünk a szükséges lépésekre
– fogalmazott Merz.
A CDU/CSU és az SPD alkotta nagykoalíciós kormány tavaly hozta létre a Nemzetbiztonsági Tanácsot, hogy válsághelyzetekben gyorsan és hatékonyan tudjon reagálni. A testület ülésén várhatóan a szövetségi kormány tagjai, biztonsági szakemberek mellett a tartományok képviselői is részt vesznek.
Katherina Reiche (CDU) már korábban bejelentette: hétfőn válságértekezletre hívja a kerozinszállítókat, a repülőtereket, a légitársaságokat és az érintett szakszervezeteket, hogy felkészüljenek az esetleges hiányra.
Németország készül az esetleges kerozinhiányra
Az SPD-s tartományi kormányfők szerint azonban ez nem elég. Levélben fordultak Merzhez, és rendkívüli miniszterelnök-konferenciát (MPK) követelnek a szövetségi kormánnyal.
Ez azt jelenti, hogy a tartományi kormányfők és a szövetségi kormány külön csúcstalálkozót tartana a kérdésről, amire a koronavírus-járvány idején került sor.
A levél szerint a hetek óta emelkedő üzemanyagárak és a lehetséges ellátási nehézségek miatt haladéktalanul szükség van magas szintű egyeztetésre az energiaellátás, az árak és a struktúrák kérdéseiről. A kezdeményezést többek között Rajna-vidék-Pfalz, Brandenburg, Bréma, Hamburg, Mecklenburg-Elő-Pomeránia, Alsó-Szászország és a Saar-vidék SPD-s vezetői írták alá.
A fejlemények hátterében a közel-keleti konfliktus áll, amely február végén jelentősen kiéleződött. Az Izrael és az Egyesült Államok által indított katonai műveletek után Irán részben lezárta a Hormuzi-szorost – azt a kritikus tengeri útvonalat, amelyen keresztül a világ olajszállítmányainak mintegy 20 százaléka halad át.
Emiatt globálisan emelkedtek az olajárak, és Európában is érezhetővé vált a kerozinellátás feszültsége. Németország ugyan nem beszél akut hiányról, de elővigyázatossági intézkedésekkel készül a lehetséges zavarokra. A német kormány egyelőre hangsúlyozza a stabilitást, de minden rendelkezésre álló eszközt bevet a ellátásbiztonság fenntartása érdekében.
Máris itt az újabb olajárrobbanás, továbbra is idegesek a befektetők az iráni háború miatt
Donald Trump bejelentése egy iráni teherhajó elfogásáról és Irán válasza azonnal felborította az olajpiacot. A Brent nyersolaj hétfőn több mint ötszázalékos emelkedéssel indította a hetet, miközben a Hormuzi-szoros forgalma ismét leállt.