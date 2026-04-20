Beszakadt Budapest egyik legforgalmasabb útja – csőtörés miatt két sávot is le kellett zárni

Csőtörés miatt két sávot lezártak a Róbert Károly körút egy szakaszán az Árpád híd irányába. Az érintett útszakaszon a forgalom két sávon halad – számolt be róla hétfőn reggel a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Csőtörés miatt beszakadt az út, fennakadásokra kell számítani a Róbert Károly kőrúton / Fotó: Fővárosi Vízművek

Közleményükben kiemelték, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint 2026. április 20-án 5 óra 35 perc körül Budapest XIII. kerületében, a Róbert Károly körút 40. szám előtt csőtörés miatt az úttest beszakadt. A helyszínt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai körbezárták, a Fővárosi Vízművek szakemberei megkezdték a kárfelmérést.

A Fővárosi Vízművek Facebook-oldalán arról számolt be, megsérült egy 300 milliméter átmérőjű azbesztcement vezetékük a XIII. kerületben, a Róbert Károly körút 40.-nél. A javításhoz lezárták az Árpád híd felé vezető két külső sávot a Pap Károly utca és a Teve utca között. a szakemberei kizárták a sérült vezetéket, a csőtörés vízhiányt okoz a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti ingatlanokban.

Kiemelték, hogy a csősérülés javításával várhatóan a délutáni órákban készülnek el, azonban az időpont csak tájékoztató jellegű. Továbbra is az Árpád híd felé vezető két külső sávra terjed ki a forgalmi korlátozás. A helyszínen a hatóság tereli a forgalmat, a környéken jelentős forgalmi torlódás várható.