EUR/HUF362,06 +0,11% USD/HUF307,5 +0,18% GBP/HUF415,63 +0,08% CHF/HUF394,63 +0,12% PLN/HUF85,54 +0,06% RON/HUF71,01 +0,11% CZK/HUF14,9 +0,07%
BUX136 475,63 +0,07% MTELEKOM2 444 -0,25% MOL4 050 +0,64% OTP43 700 -0,43% RICHTER12 970 -0,23% OPUS330 +2,27% ANY7 530 +0,93% AUTOWALLIS151 +1,32% WABERERS4 880 +2,25% BUMIX9 218,63 +0,66% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 838,26 -0,19%
Iráni félelmek mozgatják a piacokat: zuhan az OTP, az olajárakkal együtt lőtt ki a Mol, rángatják a forintot

Az amerikai–iráni háború kedvezőtlen fordulata miatt elromlott a piaci hangulat hétfőre. A pesti tőzsde élesen lefordult, az OTP-t ütik leginkább a befektetők, a Mol viszont ralizik az emelkedő olajárakkal együtt. A forint nagy hullámzással kezdte a napot az euróval és a dollárral szemben egyaránt.
K. T.
2026.04.20, 09:13
Frissítve: 2026.04.20, 13:45

Ismét felerősödtek a közel-keleti feszültségek, a pénteken még hurráoptimista piaci hangulat is gyorsan megfordult hétfőre, miután a Hormuzi-szoros megnyitása nem bizonyult tartósnak, hétvégén az eszkaláció irányába mozdult el a konfliktus. Az amerikai elnök a szoroson áthaladó hajók megtámadásával vádolta Iránt, és újabb csapással fenyegette meg a perzsa rezsimet. A fejlemények nyomán meredeken drágul az olaj , a forint gyengülésnek indult, és a tőzsdéken is óvatosak a befektetők hétfő reggel.

Eséssel rajtolt hétfőn a pesti tőzsde, a forintot megrángatták a kereskedők / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsdén is pesszimistán indult a kereskedés, a BUX index 0,7 százalékos eséssel, 137 887 ponton rajtolt.

 OTP részvény
OTP részvény
Árfolyam: 43 750 HUF -140 / -0,32 %
Forgalom: 342 854 630 HUF
A vezető magyar részvények közül az OTP 1,8 százalékkal, 44 050 forintra zuhant, a Richter árfolyama egy százalékkal, 13 020 forinta esett, a Magyar Telekom kurzusa 0,2 százalékkal, 2442 forintra ereszkedett.

 MOL részvény
MOL részvény
Árfolyam: 4 050 HUF +26 / +0,64 %
Forgalom: 40 095 240 HUF
A Mol az emelkedő olajárakból lendületet merítve 2,89 százalékos ugrással, 4208 forinton kezdte a napot.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A Brent típusú északi-tengeri kőolaj hordónkénti ára 5,5 százalékkal, 95 dollár fölé ugrott az amerikai–iráni feszültségek erősödésére, az amerikai WTI jegyzése pedig 6 százalékkal, 89 dollár közelébe szökött fel.

A piaci bizonytalanság erősíti a dollárt, ez pedig nem kedvez a forintnak. A hazai fizetőeszköz számottevő gyengüléssel indította a heti kereskedést, az euró jegyzése a 363-as, a dollár árfolyama pedig a 309-es szintig szaladt, ahonnan élesen visszafordult  kurzus.

A tőzsdenyitáskor az eurót 362 forinton, 0,1 százalékkal magasabban jegyezték.

EUR / HUF árfolyam
A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai pénz, a keresztárfolyam 307,8 forintnál jár kilenc órakor.

USD / HUF árfolyam
A régiós devizák közül a cseh korona 0,1 százalékkal drágul, a lengyel zlotyval szemben nem mozdult el számottevően a hazai pénz. 

Az iráni hírek mellett itthon a Tisza Párt kormányzati terveiről érkező információkra figyelnek a befektetők, miközben a héten felpörög a vállalati gyorsjelentési szezon a tengerentúlon és Európában is, a technológiai óriáscégek is felfedik lapjaikat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
