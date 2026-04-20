Szakadék szélére került az aranybánya: rekordeladások után jön a feketeleves a gyógyszeriparban – ez lesz a fogyókúrás csodaszerek első válságtesztje

Rekordtempóban terjednek a fogyókúrás gyógyszerek, de most először komoly gazdasági próbatétel elé néznek. A kérdés egyszerű, de brutális: ha szűkül a pénztárca, fizetnek-e még érte az emberek?

A fogyókúrás gyógyszerek piaca eddig szinte megállíthatatlanul száguldott, most azonban olyan helyzetbe kerül, amellyel még sosem kellett szembenéznie: gazdasági visszaesés idején kell bizonyítania. A dán Novo Nordisk például büszkén jelentette be, hogy új, szájon át szedhető fogyasztószere, a Wegovy tablettás változata már az első két hónapban több mint 600 ezer receptet hozott. Ráadásul ezzel megelőzte legnagyobb riválisát, az amerikai Eli Lilly hasonló készítményét is.

Nagy próbatétel előtt állnak a fogyókúrás gyógyszerek

A felszín alatt azonban komoly kérdések gyülekeznek. A GLP-1 típusú gyógyszerek – amelyek eredetileg cukorbetegség kezelésére készültek, de ma már fogyókúrás csodaszerként futnak – még sosem működtek tartós gazdasági visszaesés közepette. Most viszont ez a helyzet körvonalazódik, különösen az iráni konfliktus nyomán megugró olajárak és a lassuló fogyasztás miatt.

A két óriás, a Novo Nordisk és az Eli Lilly idén együtt több mint 100 milliárd dolláros bevételt érhet el ezekből a készítményekből, és az előrejelzések szerint ez 2030-ra 116 milliárd dollárra nőhet. A növekedés kulcsa az új formák – főként a tabletták – megjelenése.

Csakhogy a siker egyik alapja éppen az, ami most veszélybe kerül: a vásárlók hajlandósága a fizetésre.

Ezek a gyógyszerek ugyanis részben kiléptek a hagyományos egészségügyi finanszírozási rendszerből. Nem csak biztosítók és kórházak fizetik őket, hanem egyre gyakrabban a páciensek saját zsebből állják a költségeket. Ez pedig nem olcsó: a Reuters szerint az Egyesült Államokban egy havi adag akár az átlagos bruttó jövedelem közel 20 százalékát is elviheti, míg az Egyesült Királyságban ez körülbelül 10 százalék.

Innen már egyenes az út a problémákhoz. Ha nő a munkanélküliség és csökken a fogyasztás, sokan egyszerűen nem engedhetik meg maguknak ezt a kiadást. Már most látszanak a repedések: a felhasználók több mint fele egy éven belül abbahagyja a kezelést, és az egyik fő ok a költség. Különösen akkor nő meg a lemorzsolódás, ha a havi kiadás meghaladja az 500 dollárt.

A piac ráadásul gyorsan reagált, és egyre több olcsóbb alternatíva jelenik meg:

míg egyes injekciós kezelések ára meghaladhatja az 1000 dollárt havonta,;

az új tabletták akár 149 dollárért is elérhetők.

Ennél is olcsóbbak az online beszerezhető, sokszor ellenőrizetlen másolatok , amelyek ára 130 dollár alatt maradhat – komoly egészségügyi kockázatok mellett.

Közben a gyártók hosszabb távon is nyomás alatt vannak. A Novo Nordisk például már most készül arra, hogy 2031-ben lejár az Ozempic és Wegovy kulcsösszetevőjének amerikai szabadalma. Ilyenkor az árak jellemzően akár 80 százalékkal is bezuhanhatnak. Ahhoz, hogy a bevételek szinten maradjanak, akár ötször több betegre lenne szükség – ami jelenleg irreális, hiszen az amerikaiaknak csak mintegy 12 százaléka használ ilyen gyógyszert.