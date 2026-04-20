Deviza
EUR/HUF361,93 +0,07% USD/HUF307,41 +0,15% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF394,48 +0,08% PLN/HUF85,52 +0,03% RON/HUF70,98 +0,06% CZK/HUF14,9 +0,03% EUR/HUF361,93 +0,07% USD/HUF307,41 +0,15% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF394,48 +0,08% PLN/HUF85,52 +0,03% RON/HUF70,98 +0,06% CZK/HUF14,9 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 573,63 +0,14% MTELEKOM2 444 -0,25% MOL4 076 +1,28% OTP43 760 -0,3% RICHTER12 980 -0,15% OPUS328 +1,68% ANY7 530 +0,93% AUTOWALLIS151 +1,32% WABERERS4 880 +2,25% BUMIX9 207,15 +0,53% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 840,88 -0,1% BUX136 573,63 +0,14% MTELEKOM2 444 -0,25% MOL4 076 +1,28% OTP43 760 -0,3% RICHTER12 980 -0,15% OPUS328 +1,68% ANY7 530 +0,93% AUTOWALLIS151 +1,32% WABERERS4 880 +2,25% BUMIX9 207,15 +0,53% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 840,88 -0,1%
autóipar
akkumulátoripar
Mercedes
Samsung

Óriási üzletet kötött a Mercedes és a Samsung: ez Magyarország számára is fontos lehet

A Samsung SDI szerint először írtak alá akkumulátorok szállításáról szóló megállapodást a német autógyártónál. A Mercedes a Samsung akkumulátorait a tervek szerint kompakt és közepes méretű SUV-okba és kupékba szánja.
K. B. G.
2026.04.20, 09:17
Frissítve: 2026.04.20, 13:16

Akkumulátoripari megállapodást kötött a Samsung SDI és a Mercedes-Benz, melynek keretében a dél-koreai vállalat szállít akkumulátorokat a német autógyártó számára – derül ki a dél-koreai cég hétfői közleményéből, amely szerint ez a két cég első ilyen megállapodása.

A Mercedes először vásárol akkumulátorokat a Samsungtól a koreai cég szerint / Fotó: Shutterstock

Évekre elkötelezte magát a Samsung mellett a Mercedes

Az ügylet akár Magyarország számára is fontos lehet, hiszen mind a két vállalat rendelkezik gyárral hazánkban. A Samsung SDI közleménye szerint az egyezséget Szöulban írták alá, és azon a Samsung SDI részéről Dzsu Szuncsoj elnök-vezérigazgató, Ha Dzsecso ügyvezető elnökhelyettes és globális értékesítési vezető vett részt, míg a Mercedest Ola Kallenius elnök, Jürg Burzer technológiai vezető és Mathias Vaitl, a cég koreai leányvállalatának vezérigazgatója képviselte.

A többéves megállapodás értelmében a Samsung magas nikkeltartalmú NMC (nikkel, mangán, kobalt) akkumulátorokat szállít a Mercedes számára, 

amit a német autógyártó következő generációs kompakt, közepes méretű SUV és kupé modelljeiben használ majd, de a két cég együttműködik a jövőbeni fejlesztések területén is.

Az NMC akkumulátorok magasabb energiasűrűséggel bírnak, mint a piacon utóbbi időben előretörő LFP (vas-foszfát) akkumulátorok, ám utóbbi gyártása olcsóbb, és a szükséges alapanyagok könnyebben elérhetők. A Mercedes-Benz azonban ezek szerint a nagyobb teljesítményű eszközök mellett döntött több modellje esetében.

A múlt héten arról röppentek még fel hírek, hogy a Mercedes  kecskeméti gyárát egy új, akkumulátorok összeszerelését végző üzemmel bővítik, amely külső beszállítóktól érkező cellákat szerel majd össze, és 2027-től kezdi meg a működését.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
