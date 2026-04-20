Kínai összeszerelő üzemmé válik Nagy-Britannia – gigantikus akkugyár épül London mellett

Nagy-Britannia területén egy Somersetben fekvő mezőn épülhet meg a brit autóipar egyik legfontosabb jövőbeni bástyája. Az egyik oldalon a még építés alatt álló Hinkley Point atomerőmű, a másikon Glastonbury Tor szeles, füves lankái találhatók, a területen pedig jelenleg acélszerkezetek, daruk, földmunkagépek és vízelvezetők mutatják a készülő óriásberuházás körvonalait.

Nagy-Britannia kínai összeszerelő üzem lesz / Fotó: TT News Agency via AFP

Több milliárd fontos beruházás

A helyszínen jövő évtől az Agratas elektromosautó-akkumulátorgyára működhet, amely az Egyesült Királyság legnagyobb ilyen üzeme lesz, és a Jaguar Land Rover elektromos modelljeihez gyárt majd akkumulátorcellákat. A Tata Group 5 milliárd fontos beruházását az egymást követő brit kormányok az iparpolitika egyik legnagyobb sikerének tekintik – közölte a BBC. A projekt ugyanakkor nem csupán presztízsberuházás: sokak szerint ez a minimumfeltétele annak, hogy a brit autógyártásnak hosszabb távon is legyen jövője, különösen a globális gazdaság bizonytalan időszakában.

Sikeresek a kínai autók a brit piacon

A BBC hozzátette, hogy a beruházás jelentősége egy olyan héten került ismét reflektorfénybe, amikor történelmi fordulat rajzolódott ki a brit autópiacon. Először fordult elő, hogy egy kínai autómodell, a Jaecoo 7 lett az Egyesült Királyság legnépszerűbb új autója. A közepes méretű, benzin- vagy hibridmeghajtású SUV sikere jól mutatja a kínai gyártók látványos térnyerését. A kínai tulajdonú márkák 2026-ban eddig az újautó-eladások mintegy 15 százalékát adták, vagyis nagyjából minden hetedik új autó kínai kötődésű volt. Öt évvel ezelőtt ez az arány

még csak 1,3 százalék volt.

A kínai importhullám kapcsán továbbra is megoszlanak a vélemények arról, hogy ez végső soron a fogyasztók, a kormányok és a hazai ipar számára előnyt vagy fenyegetést jelent-e. A brit kormány álláspontja szerint az országnak nem kell tartania a kínai import erősödésétől. Peter Kyle üzleti miniszter úgy fogalmazott: nem szeretné megakadályozni, hogy a brit fogyasztók hozzáférjenek azokhoz az autókhoz, amelyeket választani szeretnének. Elmondása szerint

a kabinet figyeli az esetleges piaci torzulásokat,

és figyel, hogy a kínai autógyártók érdeklődését munkahelyteremtő lehetőséggé alakítsa.

Kyle szerint ha megfelelőek a feltételek, kifejezetten üdvözölné a kínai befektetéseket, és ezt a japán autóipar 1990-es évekbeli brit megjelenéséhez hasonlította.