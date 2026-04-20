Kínai összeszerelő üzemmé válik Nagy-Britannia – gigantikus akkugyár épül London mellett

Atomerőmű és építési terület mellé érkezhet az egyik legnagyobb kínai akkugyára London közelébe. Ezt a lépést Nagy-Britannia egymást váltó kormányai hatalmas sikerként élik meg, azonban számos hátulütőt nem vettek még figyelembe.
Csókási Annamária
2026.04.20, 08:09

Nagy-Britannia területén egy Somersetben fekvő mezőn épülhet meg a brit autóipar egyik legfontosabb jövőbeni bástyája. Az egyik oldalon a még építés alatt álló Hinkley Point atomerőmű, a másikon Glastonbury Tor szeles, füves lankái találhatók, a területen pedig jelenleg acélszerkezetek, daruk, földmunkagépek és vízelvezetők mutatják a készülő óriásberuházás körvonalait. 

Nagy-Britannia kínai összeszerelő üzem lesz / Fotó: TT News Agency via AFP

Több milliárd fontos beruházás 

A helyszínen jövő évtől az Agratas elektromosautó-akkumulátorgyára működhet, amely az Egyesült Királyság legnagyobb ilyen üzeme lesz, és a Jaguar Land Rover elektromos modelljeihez gyárt majd akkumulátorcellákat. A Tata Group 5 milliárd fontos beruházását az egymást követő brit kormányok az iparpolitika egyik legnagyobb sikerének tekintik – közölte a BBC. A projekt ugyanakkor nem csupán presztízsberuházás: sokak szerint ez a minimumfeltétele annak, hogy a brit autógyártásnak hosszabb távon is legyen jövője, különösen a globális gazdaság bizonytalan időszakában.

Sikeresek a kínai autók a brit piacon

A BBC hozzátette, hogy a beruházás jelentősége egy olyan héten került ismét reflektorfénybe, amikor történelmi fordulat rajzolódott ki a brit autópiacon. Először fordult elő, hogy egy kínai autómodell, a Jaecoo 7 lett az Egyesült Királyság legnépszerűbb új autója. A közepes méretű, benzin- vagy hibridmeghajtású SUV sikere jól mutatja a kínai gyártók látványos térnyerését. A kínai tulajdonú márkák 2026-ban eddig az újautó-eladások mintegy 15 százalékát adták, vagyis nagyjából minden hetedik új autó kínai kötődésű volt. Öt évvel ezelőtt ez az arány 

még csak 1,3 százalék volt.

A kínai importhullám kapcsán továbbra is megoszlanak a vélemények arról, hogy ez végső soron a fogyasztók, a kormányok és a hazai ipar számára előnyt vagy fenyegetést jelent-e. A brit kormány álláspontja szerint az országnak nem kell tartania a kínai import erősödésétől. Peter Kyle üzleti miniszter úgy fogalmazott: nem szeretné megakadályozni, hogy a brit fogyasztók hozzáférjenek azokhoz az autókhoz, amelyeket választani szeretnének. Elmondása szerint 

  • a kabinet figyeli az esetleges piaci torzulásokat, 
  • és figyel, hogy a kínai autógyártók érdeklődését munkahelyteremtő lehetőséggé alakítsa. 

Kyle szerint ha megfelelőek a feltételek, kifejezetten üdvözölné a kínai befektetéseket, és ezt a japán autóipar 1990-es évekbeli brit megjelenéséhez hasonlította.

Csökken Nagy-Britannia gyártása

Az Egyesült Királyság autógyártása az elmúlt évtizedben a felére esett vissza, és egyre többen kérdőjelezik meg, hogy a hazai termelés képes-e felvenni a versenyt. Emellett adatbiztonsági és nemzetbiztonsági szempontok is felmerültek a kínai autók térnyerésével kapcsolatban.

Az ellenzéki konzervatívok részéről Andrew Griffith árnyék-üzleti miniszter a brit autóipar visszaeséséért a kormányzati szabályozást okolta, amely szerinte mesterségesen tereli el a fogyasztókat a benzines és dízelautóktól. Véleménye szerint a belső égésű motorok kivezetésére irányuló tiltás aláásta a brit gyártókat, korlátozta a természetes fogyasztói választást, és megnyitotta az utat az importált elektromos autók előtt. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
