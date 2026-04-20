Brutális pénzügyi válság lehet az iráni háborúból: az Egyesült Arab Emírségek már arra készül, hogy pénzügyi mentőcsomagra lesz szükségük a dollárhiány miatt
Az Egyesült Arab Emírségek tárgyalásokat kezdett az Egyesült Államokkal egy lehetséges pénzügyi mentőöv kialakításáról, arra az esetre, ha az Iránnal folytatott háború tovább rontaná a gazdaság helyzetét – írja a The Wall Street Journal.
Az Emírségek központi bankjának kormányzója, Khaled Mohamed Balama a múlt héten Washingtonban egyeztetett Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel, valamint a Pénzügyminisztérium és az amerikai jegybank (Fed) képviselőivel. A találkozókon előzetesen felvetették egy devizacsere-megállapodás (swap line) lehetőségét, ami válsághelyzetben gyors és kedvező feltételű dollárhoz juttathatná az arab államot.
A közel-keleti országból érkezett tárgyalók jelezték: egyelőre elkerülték a konfliktus legsúlyosabb gazdasági hatásait, de szeretnének felkészülni a legrosszabb forgatókönyvre is. A háború ugyanis károkat okozott az olaj- és gázinfrastruktúrában, valamint gyakorlatilag lehetetlenné tette az olajszállítást a Hormuzi-szoroson keresztül, ami jelentős dollárbevételtől fosztotta meg az országot.
A tárgyalások során az emírségi képviselők hangsúlyozták, hogy a javaslat egyelőre csak előzetes és megelőző jellegű. Ugyanakkor jelezték: ha dollárhiány lépne fel, esetleg kénytelenek lennének a kínai jüan vagy más valuták felé fordulni az olajeladások során. Ez a forgatókönyv fenyegetést jelent az amerikai dollárra, amelynek
globális dominanciája részben éppen azon alapul, hogy szinte kizárólagosan használják az olajtranzakciókban.
Washingtonban ugyanakkor nem tartják túl valószínűnek, hogy a Fed jóváhagyna ilyen devizacsere-megállapodást az UAE-val. Ezeket az eszközöket ugyanis általában csak súlyos, az amerikai gazdaságra is átterjedő pénzpiaci zavarok esetén alkalmazzák, és elsősorban a szoros szövetségesek (például az Európai Unió, Japán vagy az Egyesült Királyság) jegybankjaival működik állandó keret.
A konfliktus előtt az olajmonarchia jelentős devizatartalékkal – mintegy 270 milliárd dollárral – rendelkezett. A nemzetközi hitelminősítők korábban az ország fiskális és gazdasági rugalmasságát emelték ki, ugyanakkor figyelmeztettek az olajexport hosszú távú zavarai és az infrastruktúra károsodása okozta kockázatokra.
Az Egyesült Arab Emírségek egyelőre nem nyújtott be hivatalos kérelmet a támogatási mechanizmusra, a washingtoni egyeztetések pedig inkább óvatos előkészítő jellegűek voltak. Sem a Fehér Ház, sem a Fed nem kívánt hivatalos kommentárt fűzni az ügyhöz.