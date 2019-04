Kigyulladt a párizsi Notre Dame

Cikkünk folyamatosan frissül…

Tűz ütött ki hétfő este a párizsi Notre Dame székesegyházban a tűzoltóság és a rendőrség tájékoztatása szerint, a lángok a világhírű épület felső részében pusztítanak, a felújítás alatt álló gótikus stílusú templom felett hatalmas füstfelhő látható.

Az első hírek szerint a tűz a restaurálási munkálatokhoz felállított állványzaton, a tetőszerkezetnél keletkezett és onnan terjedt tovább.

Flames and thick smoke billow from Paris’ Notre-Dame Cathedral https://t.co/X3dS8HrwnI pic.twitter.com/ySvFanFkHI

A Notre Dame katedrális a francia főváros egyik legfőbb idegenforgalmi nevezetessége, évente milliók keresik fel.

LATEST: A major fire is underway at Notre Dame cathedral in Paris https://t.co/SNSHnjNEBG pic.twitter.com/RpcmvS3CbQ

— Bloomberg (@business) 2019. április 15.