Mol: csak az olajpapír bírta a nyomást

Bár a Wall Street erőteljes emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedést, az európai részvényindexek nem mozdultak el stagnálás közeli állapotukból egészen a BÉT kicsengetéséig.

Megártott a nagy meleg a BUX-nak, csak a Mol bírta a nyomást / Fotó: Kapitány István / Facebook

A német autóipari részvények újabb esése fékezte például a német DAX-indexet az új kereskedési hét elején, megakadályozva egy nagyobb indexemelkedést.

Ugyanakkor a közel-keleti konfliktus továbbra is látens bizonytalansági tényezőként van jelen a piacon. Mindazonáltal bizonyos jelek a feszültségek átmeneti enyhülésére utalnak. A német DPA hírügynökség arról értesült, hogy washingtoni kormányzati források szerint az Egyesült Államok és Irán ideiglenesen felfüggeszti az egymás ellen intézett kölcsönös támadásait a stratégiailag fontos Hormuzi-szoros körüli vitában.

Amíg a tárgyalások folytatódnak, a szorosban a szabad hajózást további értesítésig garantálják.

A pesti börzét viszont megviselte a nagy meleg. A BUX a kicsengetésre 0,5 százalékkal, 139 082 pontra csökkent.