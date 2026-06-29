Alulteljesítő hétfőn a forint, a hazai deviza nem csupán az euróval szemben, hanem a többi globálisan is meghatározó devizával, valamint a régiós fizetőeszközökkel szemben is veszített értékéből délutánig a magyarok pénze.

Forint: kókadozik a nagy melegben a hazai deviza / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 354,95 forintra erősödött, míg például az angol font kurzusa csaknem fél százalékkal, 412 forint fölé jutott.

A héten a nemzetközi hírekre fókuszálhat a forintpiac, melyek az EURUSD mozgásain keresztül dominálhatják az árfolyamot. A nyári szabadságok közeledtével csökkenhet a hazai piac forgalma is, csendesedhet a kereskedés

- írja az Erste.

A dollár a hét elején kevésbé pörgött fel, a forinttal szemben is csupán 0,1 százalékkal, valamelyest 311 forint fölé emelkedett a kurzusa.

Az euró-dollár relációban is az euró felé hajlott a mérlegnyelve, a keresztárfolyam 1,14 fölé nőtt.

A héten fontos adatok érkeznek, melyekből a piacok a várt Fed és EKB kamatpályákra vonatkozóan próbálnak majd meg következtetéseket levonni. A fókuszban tehát ismét a makrogazdaság lehet, amiről az európai inflációs és az amerikai munkaerőpiaci adatok adnak friss képet. Közben a befektetők fél szemmel továbbra is a Hormuzi szorost figyelik. Érdekes lehet, hogy a ma kezdődő sintrai konferencián szóba kerül-e az EKB monetáris politikája és a kamatpálya

- így az Erste.

Eközben a közel-keleti feszültségek továbbra is fokozzák az inflációs nyomást, miközben Kevin Warsh meglepően szigorú debütálása a Federal Reserve (Fed) új elnökeként a hónap elején teljesen megfordította a piaci várakozásokat, ma már inkább az amerikai kamatok emelését, mint csökkentését várják a befektetők, amit rövid távon tovább erősítheti az amerikai dollárt az euróval szemben.

Európában a monetáris politikai döntéshozók szigorú megjegyzései nyújtottak némi támogatást a közös valutának.