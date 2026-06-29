Megugrott a vízfogyasztás a hőség miatt Fejérben is: a szolgáltató takarékosságra inti a lakosságot
A tartós hőség miatt jelentősen megemelkedett a vízfogyasztás Fejér vármegyében is, ezért a szolgáltató és több önkormányzat is arra kéri a lakosságot, hogy tudatosan használja az ivóvizet. A cél az, hogy a nyári csúcsidőszakban is minden településen zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Közben egyre kritikusabb a helyzet több Duna menti településen is, ezért a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. nyomatékosan felhívja a szolgáltatási területén működő önkormányzatok és a lakosság figyelmét a víztakarékosságra.
A fogyasztás korlátozását kérik, hogy zavartalan maradjon az ivóvízellátás
A FEJÉRVÍZ Zrt. közlése szerint a megnövekedett fogyasztás különösen érzékenyen érinti a Kőszárhegyi kistérség településeit, valamint
- Fülét, Kislókot, Kálozt, Ráckeresztúrt, Lovasberényt, Szabadegyházát, Cecét,
- Bakonykútit, Iszkaszentgyörgy zártkerti részét, Ercsit, Bicskét, Csabdit,
- Alcsútdobozt, Tabajdot, Felcsútot, Mányt, Etyeket és Abát.
A társaság azt kéri, hogy a lakók lehetőség szerint kerüljék a nagy vízigényű tevékenységeket a reggeli és esti csúcsfogyasztási időszakokban.
Külön felhívták a figyelmet arra, hogy a medencék feltöltését kisebb vízsugárral érdemes végezni. A hirtelen nagy vízvételezés megváltoztathatja a hálózat nyomását, emiatt pedig átmenetileg elszíneződhet a vezetékes víz.
A szolgáltató azt is javasolja, hogy a kertlocsolást ésszerű keretek között végezzék, az automata öntözőrendszereket pedig időzítsék át vagy ideiglenesen kapcsolják ki.
Az elmúlt évek fejlesztései most mutatják meg igazán jelentőségüket
Horváth Bálint Martonvásár polgármestere ugyanakkor arról számolt be, hogy a város vízellátása a megnövekedett fogyasztás ellenére is stabil. Jelenleg öt kút szolgáltat vizet a hálózatba, miközben további két új kutat is bekapcsolnak a rendszerbe. Vésztartalékként egy nyolcadik kút is rendelkezésre áll, amelyet szükség esetén szintén üzembe lehet helyezni.
Mint azt a polgármester Facebook-posztjában írta: az elmúlt évek fejlesztései most mutatják meg igazán jelentőségüket.
A vízkezelő rendszer korszerűsítésével egységes vízminőséget sikerült biztosítani, a tározómedencék elegendő tartalékot nyújtanak, a felújított víztornyok és gépészeti berendezések pedig a megfelelő hálózati nyomást garantálják.
A FEJÉRVÍZ Zrt. hangsúlyozta, hogy a felelős vízhasználat minden fogyasztó közös érdeke. A szolgáltató bízik abban, hogy a lakosság együttműködésével a nyári hőség idején sem lesz szükség vízkorlátozás bevezetésére.
Vízellátási problémák Pest vármegyében
Mint, ahogy arról lapunk beszámolt, a napok óta tartó rendkívüli hőség következtében ma délelőtt vízellátási probléma alakult ki Pátyon. Hivatalos tájékoztatást kértem a kialakult helyzetről, valamint felvettem a kapcsolatot a település és a szolgáltató vezetésével – írta hétfő kora délutáni Facebook-bejegyzésében Bujdosó Andrea Anna.
A rendelkezésemre álló információk szerint az ÉDV Zrt. a megszokottnál jóval kisebb mennyiségű ivóvizet tud biztosítani a DAKÖV Kft., így a település számára, miközben a hőség miatt a vízfogyasztás jelentősen megnövekedett
– fűzte hozzá a Tisza Párt országgyűlési képviselője.
Páty mellett, több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt – tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól.
A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató, a Daköv Kft. szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez – olvasható a cég hivatalos oldalán.
Egyre kritikusabb a helyzet több Duna menti településen
Alig maradt vizünk – ezzel a figyelmeztetéssel tette közzé Piliscsaba önkormányzata hétfőn délután a helyi vízszolgáltató rendkívüli tájékoztatását. A település nem az egyetlen, amely így tett a budai agglomerációban: a közösségi médiát elöntötték a vízhiányról szóló hivatalos posztok.
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szintén nyomatékosan hívta fel a szolgáltatási területén működő önkormányzatok és a lakosság figyelmét a víztakarékosságra.
Lokális vízhiány kialakulása tapasztalható több magasabban fekvő településen is, így Üröm, Pomáz, Solymár esetében már konkrét területeken nincs a hálózat egyes részein ivóvíz és ha jelentős változás nem lesz a felhasználás volumenében, akkor még több településrész és település kerül hasonló helyzetbe.