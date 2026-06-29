Megugrott a vízfogyasztás a hőség miatt Fejérben is: a szolgáltató takarékosságra inti a lakosságot

A tartós hőség miatt jelentősen megemelkedett a vízfogyasztás Fejér vármegyében is, ezért a szolgáltató és több önkormányzat is arra kéri a lakosságot, hogy tudatosan használja az ivóvizet. A cél az, hogy a nyári csúcsidőszakban is minden településen zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Közben egyre kritikusabb a helyzet több Duna menti településen is, ezért a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. nyomatékosan felhívja a szolgáltatási területén működő önkormányzatok és a lakosság figyelmét a víztakarékosságra.

Cél az ivóvízellátás zavartalan fenntartása. / Fotó: Pexels

A fogyasztás korlátozását kérik, hogy zavartalan maradjon az ivóvízellátás

A FEJÉRVÍZ Zrt. közlése szerint a megnövekedett fogyasztás különösen érzékenyen érinti a Kőszárhegyi kistérség településeit, valamint

Fülét, Kislókot, Kálozt, Ráckeresztúrt, Lovasberényt, Szabadegyházát, Cecét,

Bakonykútit, Iszkaszentgyörgy zártkerti részét, Ercsit, Bicskét, Csabdit,

Alcsútdobozt, Tabajdot, Felcsútot, Mányt, Etyeket és Abát.

A társaság azt kéri, hogy a lakók lehetőség szerint kerüljék a nagy vízigényű tevékenységeket a reggeli és esti csúcsfogyasztási időszakokban.

Külön felhívták a figyelmet arra, hogy a medencék feltöltését kisebb vízsugárral érdemes végezni. A hirtelen nagy vízvételezés megváltoztathatja a hálózat nyomását, emiatt pedig átmenetileg elszíneződhet a vezetékes víz.

A szolgáltató azt is javasolja, hogy a kertlocsolást ésszerű keretek között végezzék, az automata öntözőrendszereket pedig időzítsék át vagy ideiglenesen kapcsolják ki.

Az elmúlt évek fejlesztései most mutatják meg igazán jelentőségüket

Horváth Bálint Martonvásár polgármestere ugyanakkor arról számolt be, hogy a város vízellátása a megnövekedett fogyasztás ellenére is stabil. Jelenleg öt kút szolgáltat vizet a hálózatba, miközben további két új kutat is bekapcsolnak a rendszerbe. Vésztartalékként egy nyolcadik kút is rendelkezésre áll, amelyet szükség esetén szintén üzembe lehet helyezni.

Mint azt a polgármester Facebook-posztjában írta: az elmúlt évek fejlesztései most mutatják meg igazán jelentőségüket.

A vízkezelő rendszer korszerűsítésével egységes vízminőséget sikerült biztosítani, a tározómedencék elegendő tartalékot nyújtanak, a felújított víztornyok és gépészeti berendezések pedig a megfelelő hálózati nyomást garantálják.

A FEJÉRVÍZ Zrt. hangsúlyozta, hogy a felelős vízhasználat minden fogyasztó közös érdeke. A szolgáltató bízik abban, hogy a lakosság együttműködésével a nyári hőség idején sem lesz szükség vízkorlátozás bevezetésére.