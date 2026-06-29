Állítják a kisbenzikutasok: bizonyítékuk van az előző kormány által beígért támogatásra – Ursula von der Leyennél kopogtatnak a milliárdokért

Sikeres volt a Független Benzinkutasok Szövetségének (FBSZ) péntekre meghirdetett akciója Egri Gábor, a szövetség szakértőjének értékelése szerint. Az üzemanyageladás szüneteltetéséhez 120-150 egység csatlakozott az ország minden részéről. Volt, ahol csak néhány órás bezárást engedhetett meg magának a tulajdonos, volt, ahol egész napost, és néhányan zárva maradtak egész hétvégére. Egri Gábor köszöni a kis kutasok együttműködését és elnézést kér az autósoktól a kellemetlenségért. A java azonban még csak most jön.

Az FBSZ megelégelte az alkudozást, lép/Fotó: Horváth Lilla

Van papír, vagy nincs papír?

Az FBSZ körül kialakult konfliktus – így a pénteki kútbezárás fő oka ugyanis az, hogy a szövetség állítása szerint az előző kormány összesen 6 milliárd forintnyi kompenzációt ígért a kis, úgynevezett fehér kutatnak azért, mert kénytelenek voltak veszteséges működni, vagy bezárni a hatósági árak tavasszal indult, mintegy két hónapos hatálya idején. Az ellentételezés alapja az előző év azonos időszakában elért forgalom 80 százaléka, a forrásból egy-egy cégnek maximum 300 ezer euró juthat, van a jogosultságnak felső határa is.

Csakhogy – közölte korábban Kapitány István gazdasági és energiaminiszter – a hivatkozott kötelezettségvállalásnak nyoma nincs a Fidesz által hátrahagyott költségvetésben. A Világgazdaság ezért megkérdezte Egri Gábort, pontosan ki ígért támogatást a fehér kutasoknak, és az ígéretük valahol le van-e írva. A szövetség szakértője

Gerlaki Bencét, a Nemzetgazdasági Minisztérium egykori államtitkárát,

Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium egykori államtitkárát és

Szabados Richárdot, szintén a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkárát

nevezte meg. Elmondása szerint a megállapodásról készült dokumentumot e-mailben megkapta, amit vissza is igazolt. Az eredeti dokumentumhoz az FBSZ adatigénylésen keresztül kíván hozzájutni. A kérelem címzettje a Pénzügyminisztérium, valamint a Gazdasági és Energia Minisztérium.

Gond lesz az ársapkatörvénnyel is

Az FBSZ ezenfelül az Alkotmánybírósághoz fordul a hatósági üzemanyagárak újbóli, esetleges bevezetését lehetővé tévő törvény tervezete miatt. Ezzel a következők a fő problémák Egri Gábor magyarázata szerint:

Az ársapkatörvény lehetővé tenné, hogy az energiaminiszter önkényesen, a „hasára ütve" döntsön a hatósági üzemanyagár újbóli bevezetéséről;

A hatóság ár be nem tartását a törvény akár 150 millió forinttal is büntetné;

A lehetséges bírságok között a benzinkutak akár 6 hónapra történő bezárása is szerepel.

Mindezekről megy a panasz az Európai Bizottság elnökéhez, valamint az összes európai parlamenti képviselőnek Brüsszelbe és Strasbourgba is.