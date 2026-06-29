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ársapka
FBSZ
EGRI GÁBOR
hatósági ár
Alkotmánybíróság

Állítják a kisbenzikutasok: bizonyítékuk van az előző kormány által beígért támogatásra – Ursula von der Leyennél kopogtatnak a milliárdokért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az Alkománybírósághoz fordul a Független Benzinkutasok Szövetsége (FBSZ) az ársapkatörvény tervezete miatt, adatigénylést ad be két minisztériumhoz, mert az új kormány vonakodik kifizetni az elődje által a hatósági üzemanyagárak kapcsán megígért támogatást, panaszait pedig eljuttatja az Európai Bizottság elnökének, valamint az összes uniós brüsszeli és a strasbourgi képviselőnek. Az FBSZ tagjai együtt hatmilliárd forintnyi kompenzációt remélnek.
B. H. L.
2026.06.29, 17:00

Sikeres volt a Független Benzinkutasok Szövetségének (FBSZ) péntekre meghirdetett akciója Egri Gábor, a szövetség szakértőjének értékelése szerint. Az üzemanyageladás szüneteltetéséhez 120-150 egység csatlakozott az ország minden részéről. Volt, ahol csak néhány órás bezárást engedhetett meg magának a tulajdonos, volt, ahol egész napost, és néhányan zárva maradtak egész hétvégére. Egri Gábor köszöni a kis kutasok együttműködését és elnézést kér az autósoktól a kellemetlenségért. A java azonban még csak most jön.

FBSZ
Az FBSZ megelégelte az alkudozást, lép/Fotó: Horváth Lilla

Van papír, vagy nincs papír?

Az FBSZ körül kialakult konfliktus – így a pénteki kútbezárás fő oka ugyanis az, hogy a szövetség állítása szerint az előző kormány összesen 6 milliárd forintnyi kompenzációt ígért a kis, úgynevezett fehér kutatnak azért, mert kénytelenek voltak veszteséges működni, vagy bezárni a hatósági árak tavasszal indult, mintegy két hónapos hatálya idején. Az ellentételezés alapja az előző év azonos időszakában elért forgalom 80 százaléka, a forrásból egy-egy cégnek maximum 300 ezer euró juthat, van a jogosultságnak felső határa is.

Csakhogy – közölte korábban Kapitány István gazdasági és energiaminiszter – a hivatkozott kötelezettségvállalásnak nyoma nincs a Fidesz által hátrahagyott költségvetésben. A Világgazdaság ezért megkérdezte Egri Gábort, pontosan ki ígért támogatást a fehér kutasoknak, és az ígéretük valahol le van-e írva. A szövetség szakértője

  • Gerlaki Bencét, a Nemzetgazdasági Minisztérium egykori államtitkárát,
  • Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium egykori államtitkárát és
  • Szabados Richárdot, szintén a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkárát

nevezte meg. Elmondása szerint a megállapodásról készült dokumentumot e-mailben megkapta, amit vissza is igazolt. Az eredeti dokumentumhoz az FBSZ adatigénylésen keresztül kíván hozzájutni. A kérelem címzettje a Pénzügyminisztérium, valamint a Gazdasági és Energia Minisztérium.

Gond lesz az ársapkatörvénnyel is

Az FBSZ ezenfelül az Alkotmánybírósághoz fordul a hatósági üzemanyagárak újbóli, esetleges bevezetését lehetővé tévő törvény tervezete miatt. Ezzel a következők a fő problémák Egri Gábor magyarázata szerint:

  • Az ársapkatörvény lehetővé tenné, hogy az energiaminiszter önkényesen, a „hasára ütve" döntsön a hatósági üzemanyagár újbóli bevezetéséről;
  • A hatóság ár be nem tartását a törvény akár 150 millió forinttal is büntetné;
  • A lehetséges bírságok között a benzinkutak akár 6 hónapra történő bezárása is szerepel.

Mindezekről megy a panasz az Európai Bizottság elnökéhez, valamint az összes európai parlamenti képviselőnek Brüsszelbe és Strasbourgba is.

A kis kutasok érdekeiért lép fel az FBSZ

Honlapja szerint a Független Benzinkutak Szövetségét az utóbbi időszakban hozott intézkedések miatt rendkívül nehéz helyzetbe került üzemanyagkiskereskedők hozták lére 2022-ben. A szövetség fő célja, hogy közös érdekképviseletet adjon a hazai benzinkutaknak, és összefogja a többségében kis, családi vállalkozásokat.

A szervezet folyamatosan bővül, már több száz üzemeltetőt fog össze. Rajta keresztül „az eddig elszigetelten működő kisvállalkozások hangot adhatnak reménytelennek tűnő helyzetüknek, és egységbe tömörülve hatékonyabban tudják érdekeiket képviselni."

 

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