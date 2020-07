Koronavírus: furcsa álhír terjed egy állítólagos csodagépről

Egy cég tanácsadója szerint már nálunk is elérhető az a műszer, ami nyolc perc alatt kimutatja a vírus jelenlétét, ráadásul olcsó is. A Magyar Nemzet értesülései szerint a készüléket állítólagosan forgalmazó vállalkozás egy cégtemetőbe van bejegyezve. Nem mellesleg a vállalkozás tanácsadója egy interjúban úgy fest, hogy valótlanságokat állított több magyar szaktekintélyről is.