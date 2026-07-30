Eljött az idő, így sötétül el Magyarország: bemutatjuk a Rotációs Kikapcsolási Rendet – ebben a sorrendben kapcsolják le az áramot végszükség esetén

A magyar villamosenergia-rendszerben csak végső eszközként vezetnék be a rotációs kikapcsolási rendet, amely nem az ország egyidejű teljes leállását jelentené. A rendszer lényege éppen az, hogy az egyes fogyasztói területeket előre meghatározott sorrendben, korlátozott időre kapcsolják le, majd az áramellátás helyreállítása után egy másik körzet következik − írta meg a Tudásfája.

Jöhet a rotációs kikapcsolási rend / Fotó: Dmitriy Prayzel

Nyomás alatt a magyar villamosenergia-hálózat

A probléma többtényezős. A Paksi Atomerőmű négy blokkja megközelítőleg 2000 megawatt teljesítményt képes leadni, azonban a rekordalacsony dunai vízállás miatt július 27-én már 254 megawattal csökkentették az 1. blokk teljesítményét, majd később a 3. blokkot teljesen leterhelték és hamarosan teljes leállás jöhet.

A kormányfő mindemellett a Dunamenti Erőmű egyik egységének 400 megawattos kieséséről, valamint az extrém hőség miatt megugró fogyasztásról számolt be.

A hőség miatt pedig az esti rendszerterhelés 6000 megawattról akár 7200 megawattra emelkedhet, miközben 17 és 22 óra között már visszaesik a naperőművek termelése is.

Jöhet a rotációs kikapcsolási rend

Magyar Péter szerdán számolt be arról, hogy megkezdi működését az energiaellátási műveleti egység, amelynek fő feladata, hogy minden lehetséges forgatókönyvre előre felkészüljön. Ennek részeként készült el

a rotációs krízisterv is, amely rögzíti, hogy mely nagyfogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átütemezni vagy csökkenteni a villamosenergia-felhasználásukat.

Kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások természetesen nem szerepelnek, nem szerepelhetnek az esetleges korlátozásra kerülő fogyasztók között − hangsúlyozta korábban a kormányfő.

Nyilvános, településekre, utcákra és időpontokra lebontott kikapcsolási lista egyelőre nincs, ezért a közösségi médiában terjedő menetrendeket nem szabad hivatalos tájékoztatásként kezelni.

Amennyiben a helyzet lehetővé teszi, a lakosság előzetes tájékoztatása alapvető érdek, de egy hirtelen kialakuló üzemzavar esetén előfordulhat, hogy az idő túl rövid a figyelmeztetésre. A rotációs rendszer éppen azt a célt szolgálja, hogy egy összeomlást követően a szükséges lekapcsolások egy meghatározott terv szerint történhessenek.