Eldőlt a JÉGER sorsa: kihirdette a gazdák ítéletét az agrártárca

Az elmúlt hetekben sok vita övezte az Országos Jégkármérséklő Rendszer, a JÉGER működését. Az idei rendkívüli aszály miatt sok gazdálkodóban merült fel a kérdés: lehet-e összefüggés a rendszer működése és a csapadékhiány között? Számos vélemény, petíció és álláspont látott napvilágot, miközben az is világossá vált, hogy maguk a gazdák sem gondolkodnak egységesen erről a kérdésről – közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium.

A NAK JÉGER rendszerrel kapcsolatos felmérés eredményei Forrás: Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium

Ezért a minisztérium úgy döntött, hogy ebben a kérdésben nem feltételezésekre vagy politikai megfontolásokra, hanem a gazdák véleményére alapozza a döntést. Emlékeztettek arra, hogy a rendszert közfeladatként működtető NAK-ot megbízták a reprezentatív országos felmérésre.

Döntöttek a gazdák a Jéger sorsáról

Az eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezett gazdák 66,1 százaléka a JÉGER működésének szüneteltetését támogatja. Ugyanakkor a megyei adatok jelentős különbségeket mutatnak: a Dunántúl több megyéjében továbbra is a működés fenntartása mellett alakult ki többség, míg az Alföld több térségében a gazdák a rendszer leállítását támogatják.

A minisztérium döntése ezért az, hogy azokban a megyékben, ahol a többség a JÉGER működtetését támogatja, a rendszer tovább működik, ahol pedig a szüneteltetés mellett döntöttek, ott nem indítják el a generátorokat. De ahol tovább üzemel, ott is szigorítanak a működés feltételein. Korábban már 50-60 százalékos jégeső-valószínűség esetén is el lehetett rendelni a generátorok indítását. Mostantól már csak akkor indítják el a JÉGER-t, ha a HungaroMet legalább 80 százalékos valószínűséggel jelez jégesőt. Ez azt jelenti, hogy a JÉGER kizárólag a legindokoltabb esetekben lép működésbe.

Független tudósok vizsgálják meg a vitatott kérdéseket

A gazdák megkérdezésével párhuzamosan egy tudományos testületet is létrehoz a minisztérium. Ebbe a tárca ígérete szerint független szakembereket és tudósokat vonnak be, akiknek átfogóan kell értékelniük a JÉGER-rel kapcsolatban felvetett szakmai állításokat.

A testületnek várhatóan arra a legfontosabb kérdésre kell választ adnia, hogy az ezüst-jodidos beavatkozás befolyásolhatja-e érzékelhető mértékben a lehulló csapadék mennyiségét vagy területi eloszlását. Vizsgálatra szorulhat a hatóanyag környezeti terhelése, a beavatkozások eredményessége, valamint a jégkárok és az üzemeltetési költségek közötti kapcsolat is.