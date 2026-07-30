Energiaválság Magyarországon: nagyobb lehet a baj, mint Magyar Péter gondolta, elbukhat a Tisza-kormány terve – figyelmeztetett a szakértő a külföldi áram miatt

Egyre súlyosabbnak látja a helyzetet Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős korábbi kormánybiztos. Szerinte egy esetleges leállás során az sem biztos, hogy Magyarország elegendő villamos energiát tudna importból beszerezni.

A Paksi Atomerőmű esetleges leállásánál a régiós áramhiány miatt az import sem jelent biztos megoldást / Fotó: Mártonfai Dénes/MW

Komoly figyelmeztetést fogalmazott meg Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős korábbi kormánybiztos az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Arra a kérdésre, hogy egy esetleges leállítás mellett is biztosított marad-e Magyarország villamosenergia-ellátása, úgy fogalmazott:

Nem tudom megmondani, nagyon reméljük, hogy sikerül ezt az időszakot átvészelni.

A szakember szerint jelenleg „nagyon-nagyon kiélezett helyzet van”, amely akár egy hónapig is fennmaradhat. Hangsúlyozta, hogy az előrejelzések szerint a Duna vízszintje tovább csökkenhet, miközben újabb hőhullám érkezik, ami tovább növeli az energiarendszer terhelését.

Aszódi Attila arra is reagált, hogy korábban Magyar Péter azt mondta: a Paksi Atomerőmű esetleges leállása esetén Magyarország importból biztosíthatja a szükséges villamos energiát. A volt kormánybiztos szerint azonban ez korántsem tekinthető biztos megoldásnak.

Nem csak Paks nyögi a vízhiányt

Mint fogalmazott, ha a régió több országát is egyszerre sújtja a hőség és az energiaválság, akkor nem biztos, hogy rendelkezésre áll elegendő szabad kapacitás az importhoz. Emlékeztetett arra is, hogy a magas hőmérséklet miatt más országokban is jelentősen nő a villamosenergia-igény a légkondicionálók használata miatt.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy Romániában a Csernavodai Atomerőmű egyetlen nukleáris létesítményét már teljesen le kellett állítani, ami szintén csökkenti a térség rendelkezésre álló villamosenergia-termelését.

Aszódi Attila beszélt arról is, hogy egy esetleges leállást követően a Paksi Atomerőmű blokkjainak újraindítása sem történik meg egyik napról a másikra. Elmondása szerint a folyamat bonyolult, és akár egy hétbe is beletelhet, mire az erőmű ismét teljes kapacitással működhet.