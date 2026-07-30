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MVM Energetika Zrt
vezetőváltás
közlemény

Még ez is: leváltották az MVM elnökét, már meg is választották az utódját – mostantól ő vezeti az igazgatóságot

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Jelentős vezetői átalakításról érkezett bejelentés csütörtökön. Az MVM Zrt. vezető testületeiben új elnököket és több új tagot is kineveztek.
VG
2026.07.30, 20:21
Frissítve: 2026.07.30, 20:50

Jelentős személyi változásokról tájékoztatta a piacot az MVM Energetika Zrt. A társaság egyedüli részvényese egyszerre alakította át az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot és az auditbizottságot is.

MVM Next rezsi, energia
Széles körű személycseréket hajtottak végre az MVM vezető testületeiben / Fotó: MVM

Az MVM Zrt. csütörtöki tájékoztatása szerint a társaság egyedüli részvényese július 28-án visszahívta az igazgatóságból Dr. Horváth Péter Jánost és Fazekas Lászlót. Bertalan Zsolt ugyan elvesztette igazgatósági elnöki tisztségét, igazgatósági tagsága azonban változatlanul megmaradt.

Ezzel egy időben július 29-i hatállyal Tótth Andrást választották meg az igazgatóság tagjává és egyben elnökévé. Az igazgatóság új tagjai Borbély Ede, Réti Ádám, Kis-Fleischmann Éva, Pekárik Géza és Gáborjáni-Szabó Szabolcs lettek.

Az MVM felügyelőbizottsága és az auditbizottság is megújult

Az egyedüli részvényes a felügyelőbizottság összetételét is teljes egészében átalakította. A testületből távozott Török Sándor elnök, valamint több tag, miközben július 29-től Dr. Zolnay Judit lett a felügyelőbizottság új elnöke. A testület új tagjai között szerepel Dr. Kupa Mihály Dénes, Tarjányi Krisztina, Zsoldos István, Vajó Regina Alexandra és Dr. Szabó Krisztián.

A felügyelőbizottsági változások miatt az auditbizottság összetétele is módosult. Az új auditbizottság július 29-től Vajó Regina Alexandra, Tarjányi Krisztina és Dr. Kupa Mihály Dénes részvételével működik tovább. A változásokról az MVM Zrt. a tőkepiaci szereplők számára közzétett hivatalos tájékoztatásában számolt be.

Ez gyors volt: Kapitány István máris kinevezte az MVM új vezérigazgatóját, mostantól ő vezeti az állami energiaóriást – ezt várja el tőle a Tisza-kormány

Maradtak még nyitott kérdések, de az egyik legfontosabbra most megérkezett a válasz. Kapitány István először kirúgta az MVM csúcsvezetőit, majd megnevezte az új vezért.

 

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