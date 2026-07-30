Karácsony Gergely azonnali döntést hozott Budapesten az áramhiány miatt: ez a főpolgármester utasítása, ha leáll a paksi atomerőmű – „A látvány szerényebb lesz egy ideig"
Budapest is készül arra az esetre, ha le kellene állítani a Paksi Atomerőművet. Karácsony Gergely utasította a Budapesti Közműveket, hogy ilyen helyzetben kapcsolják le a főváros több mint 300 díszkivilágított épületének fényét, miközben a közvilágítás változatlanul működne.
Budapest is rendkívüli energiatakarékossági intézkedésre készül a Paksi Atomerőmű esetleges leállásának idejére.
Arra utasítottam a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel arra: a Paksi Atomerőmű leállása esetén, a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300, díszkivilágítással rendelkező épületen
– jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön.
A főpolgármester hangsúlyozta, hogy az intézkedés kizárólag a díszkivilágítást érintené, a közvilágítás továbbra is zavartalanul működne.
Karácsony Gergely szerint a díszkivilágítás ideiglenes mellőzésével éppen az esti, energiafelhasználás szempontjából legkritikusabb időszakban lehet jelentős mennyiségű villamos energiát megtakarítani. Arra kérte a díszkivilágítással rendelkező magánépületek tulajdonosait is, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és a rendkívüli időszakban ők is mondjanak le az épületek esti kivilágításáról.
„A látvány ugyan szerényebb lesz egy ideig, de több energia marad a létfontosságú célokra, és most nincs ennél fontosabb” – fogalmazott.
Az országnak az elmúlt napok rendkívüli hősége és a Duna alacsony vízállása miatt feszült energetikai helyzettel kell szembenéznie. A kormány rendkívüli energiakrizishelyzetet hirdetett, miközben a Paksi Atomerőmű teljesítményét már csökkenteni kellett a folyó kedvezőtlen hidrológiai viszonyai miatt. A lakosságot és a nagy energiafogyasztókat is arra kérték, hogy a csúcsidőszakban mérsékeljék villamosenergia-felhasználásukat az ellátásbiztonság fenntartása érdekében.
Rendkívüli: Magyar Péter energiakrízis-helyzetet hirdetett, hétfőtől léphet életbe Magyarországon – „Önkorlátozásra lesz szükség"
A rekordalacsony dunai vízállás miatt teljesen leállítják a Paksi Atomerőművet. Magyar Péter mindenkitől felelős energiafelhasználást kér a súlyosabb következmények elkerülése érdekében.