Ezt kevesen gondolták volna: Magyar Péter megnevezte az első óriásgyárat Magyarországon, aminek korlátoznia kell a termelését – kötelező leállást is elrendelhet a Tisza-kormány

Csütörtökön este Magyar Péter vidóüzenetben jelentkezett a százhalombattai Dunamenti erőműből. Ez azért fontos helyszín, mert egy tegnapi meghibásodás miatt, éppen a paksi atomerőmű kiesésével egy időpontban leállt az áramtermelés.

Magyar Péter megnevezte az első óriásgyárat Magyarországon, aminek korlátoznia kell a termelését / Fotó: Dunamenti Erőmű

Kulcsfontosságú létesítményről van szó: ez Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőműve. Csakhogy jelenleg működésképtelen. Az történt, hogy a G3 blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek, ezért le kellett állítani a blokk működését az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején.

Ezzel a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenés következett be.

A részben állami tulajdonban álló erőmű vezetése arról tájékoztatta a Tisza-kormányt a helyszíni bejáráson, hogy a javítás folyamatban van.

A meghibásodott alkatrészt Svájcból és Franciaországból is megrendelték. Az érintett terület lehűtését követően már holnap megkezdődhet a beszerelés és az üzem újraindítása. Ennek köszönhetően a mostani információk szerint ez az erőmű az előzetesen vártaknál korábban, akár vasárnap teljes kapacitással szolgáltathat.

A Dunamenti Erőmű az 1960-as években nyitotta meg a kapuját, a csúcson 4000 MW volt a teljesítménye, ami a paksi atomerőmű kapacitásának a duplája.

Magyar Péter megnevezte az első óriásgyárat Magyarországon, aminek korlátoznia kell a termelését

Magyar Péter ugyanakkor arra is kitért, hogy a Mavir, mint rendszerirányító jelenleg is kapcsolatban áll Magyarország legnagyobb villamosenergia felhasználó üzemeivel, ipari létesítményeivel, és egyezteti, hogy ezek mekkora önkéntes kapacitáscsökkentést tudnak vállalni a következő napokban a kritikus 17 és 22 óra közötti fogyasztási időszakban.

Ahogy jeleztem, a korlátozásra kiválasztott fogyasztók között vannak a hazai akkumulátorüzemek, cementgyárak, műtrágya és egyéb vegyi üzemek, de autógyárak és

például a nyíregyházi LEGO üzem is.

Innen is nyomatékosan felszólítom a nagyfogyasztókat az elvárt fogyasztás csökkentésre. Egyben jelzem, hogy a kormány előkészíti a szükséges jogszabályi hátteret, hogy szükséges esetén kötelező leállást is elrendelhessen a legkritikusabb időszakokban – közölte.