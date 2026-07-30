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Horvátország
bővítés
földgázszállítás

Egymást érik a megállapodások, ebből a Janaf is tanulhatna: duplájára emelik a szállítást Magyarországra a horvátok – tovább javul az ellátásbiztonság

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A döntés megerősíti Magyarország ellátásbiztonságát. A fejlesztés nemcsak hazánk, de a térség számára is fontos előrelépést jelent, mivel így az LNG-szállítások is felgyorsulhatnak.
VG
2026.07.30, 19:45
Frissítve: 2026.07.30, 21:39

Megállapodott a horvát Plinacro és a magyar Földgázszállító Zrt. (FGSZ) a horvát-magyar földgáz-összeköttetés kapacitásának bővítéséről − közölte csütörtökön a horvát földgázszállító rendszerüzemeltető.

Duplájára emelkedik a horvát gázvezeték kapacitása
Duplájára emelkedik a horvát gázvezeték kapacitása / Fotó: AFP

A két társaság közös nyilatkozata szerint 2026. december 31-től a Drávaszerdahely-Alsómiholjác (Donji Miholjac) határkeresztező pont Horvátországból Magyarországra irányuló kapacitását óránként 200 ezerről 400 ezer köbméterre növelnék.

Több gáz érkezhet Horvátország irányából

A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a jelenleginél nagyobb mennyiségű földgáz érkezhessen Horvátországból Magyarországra. A Plinacro szerint ez erősíti a két ország energetikai összeköttetését, valamint javítja Magyarország és a térség ellátásbiztonságát.

A két rendszerüzemeltető a szükséges műszaki, szabályozási és üzemeltetési feltételeket közösen készíti elő. A piaci szereplőket később tájékoztatják az új kapacitások igénybevételének részleteiről.

A beruházás növeli a Horvátországból elérhető földgáz mennyiségét, és erősíti a térség gázellátásának stabilitását

− mondta Ivica Arar, a Plinacro igazgatóságának elnöke.

A kapacitásbővítés hozzájárul Magyarország és a tágabb térség beszerzési forrásainak diverzifikálásához

− mutatott rá Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ elnök-vezérigazgatója, majd hozzátette, hogy a fejlesztés erősíti a horvátországi cseppfolyósított földgáz továbbítására szolgáló útvonalat a tengerparttal nem rendelkező országok felé.

A megállapodás kizárólag a földgázszállítást érinti, és nem kapcsolódik közvetlenül a két ország között az Adria-kőolajvezeték kapacitásáról és használati díjairól kialakult vitához.

Felemelkedőben egy másik energiaközpont

A magyar-horvát megállapodást hamarosan egy másik, ennél is jelentősebb bejelentés követheti. A Vertikális Gázfolyosó további bővítése új beszerzési útvonalakat nyithat Magyarország előtt, ami érdemben erősítheti az ország ellátásbiztonságát és a földgázbeszerzéseinek diverzifikációját.

Görögország szerint szeptemberben megszülethetnek a Vertikális Gázfolyosó bővítéséről szóló megállapodások.

A projekt révén Szerbia és több délkelet-európai ország új lehetőséget kaphat a földgáz beszerzésére

− mondta Stavros Papastavru görög környezetvédelmi és energiaügyi miniszter.

A projekt célja, hogy összekapcsolja

  • Görögország,
  • Bulgária,
  • Románia,
  • Moldova,
  • Ukrajna,
  • Magyarország,
  • Szlovákia
  • és Szerbia

gázvezetékrendszereit. Ez lehetővé tenné, hogy a térség országai több forrásból és több útvonalon juthassanak földgázhoz, csökkentve az egyetlen beszállítótól vagy szállítási iránytól való függőséget. A rendszerbe bekapcsolódhat a Görögországba tengeri úton érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) is.

Energiaválság

Energiaválság
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