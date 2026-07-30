Egymást érik a megállapodások, ebből a Janaf is tanulhatna: duplájára emelik a szállítást Magyarországra a horvátok – tovább javul az ellátásbiztonság

Megállapodott a horvát Plinacro és a magyar Földgázszállító Zrt. (FGSZ) a horvát-magyar földgáz-összeköttetés kapacitásának bővítéséről − közölte csütörtökön a horvát földgázszállító rendszerüzemeltető.

Duplájára emelkedik a horvát gázvezeték kapacitása / Fotó: AFP

A két társaság közös nyilatkozata szerint 2026. december 31-től a Drávaszerdahely-Alsómiholjác (Donji Miholjac) határkeresztező pont Horvátországból Magyarországra irányuló kapacitását óránként 200 ezerről 400 ezer köbméterre növelnék.

Több gáz érkezhet Horvátország irányából

A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a jelenleginél nagyobb mennyiségű földgáz érkezhessen Horvátországból Magyarországra. A Plinacro szerint ez erősíti a két ország energetikai összeköttetését, valamint javítja Magyarország és a térség ellátásbiztonságát.

A két rendszerüzemeltető a szükséges műszaki, szabályozási és üzemeltetési feltételeket közösen készíti elő. A piaci szereplőket később tájékoztatják az új kapacitások igénybevételének részleteiről.

A beruházás növeli a Horvátországból elérhető földgáz mennyiségét, és erősíti a térség gázellátásának stabilitását

− mondta Ivica Arar, a Plinacro igazgatóságának elnöke.

A kapacitásbővítés hozzájárul Magyarország és a tágabb térség beszerzési forrásainak diverzifikálásához

− mutatott rá Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ elnök-vezérigazgatója, majd hozzátette, hogy a fejlesztés erősíti a horvátországi cseppfolyósított földgáz továbbítására szolgáló útvonalat a tengerparttal nem rendelkező országok felé.

A megállapodás kizárólag a földgázszállítást érinti, és nem kapcsolódik közvetlenül a két ország között az Adria-kőolajvezeték kapacitásáról és használati díjairól kialakult vitához.

Felemelkedőben egy másik energiaközpont

A magyar-horvát megállapodást hamarosan egy másik, ennél is jelentősebb bejelentés követheti. A Vertikális Gázfolyosó további bővítése új beszerzési útvonalakat nyithat Magyarország előtt, ami érdemben erősítheti az ország ellátásbiztonságát és a földgázbeszerzéseinek diverzifikációját.

Görögország szerint szeptemberben megszülethetnek a Vertikális Gázfolyosó bővítéséről szóló megállapodások.

A projekt révén Szerbia és több délkelet-európai ország új lehetőséget kaphat a földgáz beszerzésére

− mondta Stavros Papastavru görög környezetvédelmi és energiaügyi miniszter.