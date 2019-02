Tavaly az Oscar-gála nézőszáma 26,5 millió körül alakult az Egyesült Államokban, mely az első alkalom volt, hogy a nézettség 30 millió alá zuhant. A díjátadó világszerte több mint 200 országban lesz látható, amelyre ismét több tízmillió dollárt költenek el.

Az Oscar-díj – hivatalosan Academy Award – 1929 óta kerül kiosztásra a filmszakmában. A díjátadót általában minden év februárjának utolsó vasárnapján tartják: eddig a Kodak Theatre-ben – mostani nevén a Dolby Theatre-ben–, Los Angelesben és New York városában az NBC International Theatre-ben is rendezték meg. Idén a 91. díjátadót ismét Los Angelesben tartják meg.

A jelölt filmek között az előző évben bemutatott produkciók szerepelhetnek, a jelöléseket és a nyerteseket pedig a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia választja ki. A szavazatokat a PWC könnyvizsgálócég számolja meg, rajtuk kívül pedig senki sem tudhatja az eredményt a díjátadásig.

A jelöltek listáját ITT lehet megnézni, idén magyar alkotás nem került be az Oscar-esélyesek közé.

Külföldről összesen 87 országból neveztek be alkotásokat, melyek közül végül összesen öten – Németországból, Japánból, Libanonból, Mexikóból és Lengyelországból – mérettethetik meg magukat – írja a Forbes.

Los Angeles az Oscar-hét bulinegyede Február utolsó hete nemcsak az Oscar-gáláról szól, hanem a nagyvállalatok promóciós megjelenéseiről is.

Los Angeles-i idő szerint vasárnap, február 24-én adják át az aranyszobrokat összesen 24 kategóriában. Az üzleti lap szerint Hollywood mindig is különösképpen figyelt a faji és a nemek közti egyenlőség kérdésére – aktuális közéleti témák, mint a Me Too-mozgalom célkitűzései is szerepet kaptak a tavalyi díjátadón –, az Oscar-jelölések ennek megfelelően – mint idén is – leképzi az akadémia által fontosnak tartott társadalmi problémákat.

A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia nyolcszáz fős tagságát a szórakoztatóipar egyik legbefolyásosabb döntéshozóinak tartják számon.

Az Oscar-gála számokban

A WalletHub nevű portál szerint a 2019-es díjátadó több szempontból is kuriózumnak számít: Los Angelesnek mintegy 130 millió dollárnyi bevételt generál az Oscar-gála körüli felhajtás, a tévéhirdetések az ABC-nek összesen 128 millió dollárt hoznak.

Körülbelül 2,6 millió dollárba kerül egy 30 másodperces hirdetés az Oscar alatt, ami még mindig 50 százalékkal a Super Bowl reklámértéke alatt van.

A díjátadó hatással van több médium árpolitikájára is: például The Hollywood Reporter egyoldalas hirdetése a díjátadó alatt 72 ezer dollárba (körülbelül több mint 20 millió forint) kerül.

A portál szerint a díjátadón az A-kategóriás színészekre közel 10 millió dollárt költenek a szervezők: Cate Blanchett 2014-es ruhája például az Oscar-történelem eddig legdrágább ruháját viselte, amely állítólag 18,1 millió dollárba került.

Az Oscar-ünnepség megszervezése 44 millió dollárba kerül, a díjra esélyes filmekért Hollywood évente mintegy 100 millió dollárt költ csak a lobbizásra.

A díjátadó ünnepséget meglepő módon jó ideje nem köveik már kiemelkedően sokan:

tavaly a nézőszám 26,5 millió körül alakult az USA-ban, mely az első alkalom volt, hogy a nézettség 30 millió alá zuhant.

Az Oscar rendezését tételekre lebontva is jelentős összegeket lehet megfigyelni: a 16 500 négyzetméternyi vörös szőnyeg ára 24 700 dollár (több mint 69 millió forint), amelynek a leterítésén egy 18 fős személyzet dolgozik mintegy 900 munkaórán keresztül. Azonban ez nem csupán a sztárok bevonulásához szükséges szőnyeg, hanem az összes kárpitanyag, melyet a Dolby Theatre-ben használnak fel a díjátadó alatt.

A 91. Oscar-ceremóniát követő hagyományos bálra a rendezvény sztárséfje, Wolfgang Puck készít ételeket, aki már

25 éve felel azért, hogy a díjátadóról érkező 1500 meghívott vendég exkluzív kínálat közül válogathasson a több mint háromórás műsor után.

Az osztrák származású 69 éves konyhafőnök gazdag menüjéhez

Japánból érkezett 300 kiló wagyu marhahús, kínálatban szerepel még 7500 rák, 250 homár, 16 kiló szarvasgomba, 15 kiló kaviár és 1500 palack pezsgő is. Előételnek 3500 Oscar-szobor sziluettű pirítóst kínálnak creme fraiche-sel, füstölt lazaccal és kaviárral. Ezt mintegy hatvan további fogás követi.

A 200 szakáccsal dolgozó séf az estére hatezer csokoládé Oscar-szobrot is készít, amelyet 10 kiló ehető aranyporral szórnak be.

Az Oscar-szobrokat az 1929-es díj alapján formázzák meg. A díjak elkészítése három hónapot vesz igénybe, a szobrok mérete 34 centiméter magasak és 3,8 kg súlyúak. Az Oscar-díj eszmei értéke felbecsülhetetlen, de a hozzájuk felhasznált 24 karátos arany piaci értékét körülbelül 400 dollárra becsülik.

Nem volt zökkenőmentes

Az Oscar-gálát az ABC sugározza és

három év­tized után először nem lesz házigazdája a díjátadónak,

hasonló 1989-ben történt utoljára. A csatorna elnöke újságírókkal közölte, hogy ehelyett a díjakat átadó hírességekre helyezik a hangsúlyt a gála levezénylésében. Karey Burke emellett „meglehetősen izgalmas nyitányt” ígért a február 24-i ceremónián.

Az idei Oscar-gála házigazdája Kevin Hart lett volna, a komikus azonban decemberben, miután homofób Twitter-bejegyzései kerültek elő, bejelentette , hogy mégsem tesz eleget a felkérésnek.

A filmakadémia és a gála producerei a nézettségen a műsor rövidítésével próbáltak volna lendíteni, mivel az tavaly is csaknem négyórás volt. Ezért született meg korábban az a döntés, hogy

négy kategória, az operatőr, a vágó, a kisjátékfilm, valamint a maszk és haj díjait a reklámszünetben adják át.

A bejelentés azonban óriási ellenállásba ütközött a filmakadémia tagjai és a négy kategória szakmai szervezetei részéről. Ezt követően már filmakadémia rövid közleménye adott ki, miszerint a tagságtól kapott visszajelzések miatt megváltoztatták a döntést.

Az összes Oscar-díjat vágás nélkül, hagyományos formában adjuk át

– közölte a testület. A gála világszerte összesen 225 országban lesz látható. Magyarországon a Moziverzum filmcsatornán követhetik a nézők hétfőre virradóra.