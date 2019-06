A BÉT oktatási leányvállalata a CFTE régiós partnere lesz

Megállapodást kötött a BÉT oktatási leányvállalata a legjelentősebb európai fintech képzési központtal, a Budapest Institute of Banking (BIB) és a londoni székhelyű Centre for Finance Technology and Entrepreneurship (CFTE) együttműködésének célja, hogy a két intézmény a legfejlettebb fintech képzési programokat kínálja a jövőben Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban egyaránt.

A két intézmény képviselői szerdán Londonban írták alá a megállapodást. A közleményben jelezték:

a fintech megoldások a technológiai innovációkat felhasználva jelentős változásokat idézhetnek elő, így a pénzügyi folyamatokat gyorsabbá, átláthatóbbá tehetik.

Ez ma már az ügyfelek részéről egyre inkább elvárás, így, ha képesek az átalakulásra, a pénzügyi szektor szereplői jelentős mértékben profitálhatnak az innovációs megoldásokból.

A közlemény szerint a technológiai újítások a fokozódó versenyen keresztül alapjaiban változtathatják meg a hitelintézetek és biztosító társaságok üzleti modelljeit. A folyamatok digitalizálása, az online ügyintézés és értékesítési csatornák fejlesztése jelentősen hozzájárulhat a hatékonyabb működéshez, az ügyfélélmény növeléséhez. A közleményben kiemelik: a BIB lesz a CFTE régiós partnere, emellett közös oktatásfejlesztési tevékenységet is tervez a két oktatási intézmény.