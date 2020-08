Tanévkezdés: fel kell készülni a járványra

Bár a legtöbb iskola újra megnyitja kapuit a virtuális tér helyett, ez a tanévkezdés most még is más lesz, mint eddig – írja közleményében a K&H.

Annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságosan az osztályteremben tanulhassanak és találkozhassanak egymással, sok dolgot újra kell gondolni a diákok egészsége érdekében:

az utazást,

a közös tanulást,

az étkezéseket

és a tanórák utáni szabadidős programokat is.

A háromhónapos digitális tanulás és a rendhagyó nyári szünet után most újból visszatérhetnek a gyerekek az iskolába.

Azonban ennek alapvető feltétele a biztonság és az egészségügyi szabályok betartása a tanárok és a gyerekek részéről egyaránt, ezért az oktatás menetét az iskolák az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 70 pontos egészségügyi tervhez igazítják.

Nemcsak a tanévkezdés és -befejezés időpontja változhat meg, hanem a tanórák helye, az órák közti szünetek hossza, az étkeztetés és az udvari játékok beosztása is.

„Függetlenül attól, hogy teljesen visszaáll-e az offline oktatási rend vagy a tanintézmények online tanórákkal is terveznek, ez a tanévkezdés több szempontból is más lesz, mint eddig. A K&H gyógyvarázs programja hosszú távon elkötelezett a gyermekegészségügy, a gyerekek testi és lelki épségének támogatása iránt, amire most, hogy újra visszatérnek az iskolába, fokozottan ügyelni kell. Bár a visszatérés örömteli lehet, hiszen a gyerekek újra találkozhatnak rég nem látott osztálytársaikkal, a hirtelen megnövekedett társas közeg miatt most még fontosabb az elővigyázatosság” – mondta Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.

Nem elég a maszkviselés és a kézmosás

Ahhoz, hogy csökkenteni lehessen a megbetegedések kockázatát a gyerekeknél, nem árt, ha újra gondolt és naponta cserélt tisztasági csomaggal indulnak útnak reggelente.

A gyerekek táskáiba mindig kerüljön kézfertőtlenítő kendő, gél vagy spray, az iskolás által kiválasztott mintájú és anyagú maszk és pótlásként a megszokottnál több íróeszköz, amiket naponta érdemes tisztítani.

Továbbá hasznos lehet felcímkézni a tan- és tornaszereket, a játékokat, a tolltartókat, sőt, még a ceruzákat is, hiszen így elkerülhető, hogy egymás eszközeit elcseréljék és használják.

A csoportos tanulásra és a különórákra is újra van lehetőség, de itt is fontos az elővigyázatosság: amíg tart a jó idő, lehetőséghez mérten, a leckét a gyerekek a kertben vagy a szabadban készítsék el, és lehetőleg ugyanazokkal a társaikkal tanuljanak együtt.

Az iskola utáni tevékenységek esetében sem árt körültekintőnek lenni és előre információt kérni, hogy az esetleges rossz idő esetén milyen módon tudják azokat zárt térben is biztonságosan, kisebb létszámban megtartani.

Vírusjárvány és iskolakezdés egyszerre

Idén nemcsak az elsősöknél vagy az új iskolát kezdő gyerekeknél alakulhat ki szorongás a tanévkezdés miatt, hanem azoknál az idősebb diákoknál is, akik több hónap kihagyás után most újra visszaülnek az iskolapadba.

A nyár utolsó napjaiban ezért, ha rosszkedvet, feszültséget, túlzott izgatottságot tapasztalunk, érdemes többször átbeszélni, mi is vár a gyerekekre szeptembertől, és újra felhívni a figyelmüket arra, hogy ha a vírus bármely tünetét észlelik magukon vagy társaikon, akkor ne féljenek szólni az osztályfőnöknek.

A kezdeti bizonytalanság az anyukák-apukák oldaláról is csökkenthető: kezdeményezzenek gyakrabban szülői értekezleteket, hogy közösen beszélhessék át az otthoni tanulás, a rendhagyó nyár tapasztalatait, és olyan tippeket, javaslatokat adhassanak egymásnak, amikkel fizikailag és mentálisan is felkészíthetik a gyerekeket a következő tanévre.