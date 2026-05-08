Jönnek a mega-IPO-k, felforgatják a passzív portfóliókat

A SpaceX és az Anthropic még idén, az OpenAI 2027-ben tervez tőzsdére lépni. Míg a SpaceX júniusban 2 ezermilliárd dollár feletti értékeltségen tervez nyilvános kibocsátást (IPO) végrehajtani, addig az Anthropic a következő tőkeemelése során több mint 900 milliárd dolláros értékelést szeretne elérni.

Az OpenAI ugyanakkor legutóbb 852 milliárd dolláros befektetés utáni értékelést (post-money valuation) kapott egy márciusi tőkeemelés során. Ezekkel az értékelésekkel mindhárom vállalat bőven kimeríti az unikornis startup (1 milliárd dolláros érték feletti vállalat) fogalmát.

A három IPO-val két tisztán mesterséges intelligenciával foglalkozó és egy részbeni AI-kitettséggel rendelkező vállalat lépne tőzsdére, akár 3700 milliárd dolláros együttes piaci kapitalizációval, ami az S&P 500 piaci értékének közel 6 százalékát adná.

Gyorsított indexfelvétel

A jelentős tőzsdére lépésekre az indexszolgáltatók is készülnek.

A Nasdaq és az S&P Dow Jones is kedvező feltételeket szeretne biztosítani ahhoz, hogy a túlméretes unikornisok minél hamarabb bekerülhessenek az irányadó indexeikbe.

A Nasdaq új, május 1-jétől érvényes szabályai a nagy IPO-knál eltörölték a minimális közkézhányad követelményt, 15 napos gyorsított felvételt tesznek lehetővé, valamint egy „modified market cap” formulát vezettek be, amely háromszoros szorzóval számol, ha a közkézhányad nem éri el a részvények egyharmadát.

Az utóbbit az FT Alphaville élesen kritizálta, mivel a háromszoros szorzó

lényegében „ingyenes likviditást" nyújt a SpaceX-nek,

a kereskedési díjakat a Nasdaq szedi be,

az eladók likviditást kapnak,

miközben az ETF-befektetők aránytalan kockázatot viselnek a tényleges forgalomhoz képest.

Az S&P Dow Jones Indices április 30-án konzultációt indított, amelyben fontolgatja az indexbe kerüléshez szükséges minimális kereskedési idő (úgynevezett seasoning period) 12-ről 6 hónapra csökkentését, valamint a profitabilitási és likviditási követelmények eltörlését a mega-cap cégek számára. A konzultáció május 28-ig tart, az esetleges változások június 8-tól lépnének életbe, pont időben a SpaceX várható júniusi IPO-ja előtt.