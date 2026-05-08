Ez gyors volt: hiába vonta vissza Magyarország a vétót, nem elég Ukrajnának a 90 milliárd euró – Putyin elhűlve nézni, mire készül az EU

Hollandia ismét napirendre venné a befagyasztott orosz vagyon felhasználását, miközben Brüsszel egyre erősebb pénzügyi nyomás alá kerül. A tét óriási: az Európai Unió területén mintegy 210 milliárd eurónyi (közel 82 ezermilliárd forintnyi) befagyasztott orosz vagyon található, ennek döntő része pedig Belgiumban van. Az ügy különösen kényes, mert a pénz felhasználása egyszerre vet fel jogi, geopolitikai és pénzügyi kockázatokat, miközben az ukrán háború finanszírozási igénye egyre nő.

Ez gyors volt: hiába vonta vissza Magyarország a vétót, nem elég Ukrajnának a 90 milliárd euró – Putyin elhűlve nézni, mi lesz a befagyasztott orosz vagyonnal / Fotó: Shutterstock

A Politico értesülése szerint Eelco Heinen holland pénzügyminiszter az uniós pénzügyminiszterek brüsszeli tanácskozásán próbálta felmérni, mennyi támogatást kapna az orosz vagyonok felhasználásának újraindításához. Az Európai Unió továbbra is attól fél, hogy jelenlegi pénzügyi csomagjai önmagukban nem lesznek elegendők Ukrajna hosszabb távú támogatására, ezért nyúlnának hozzá a befagyasztott orosz vagyonhoz.

Az EU tavaly decemberben ugyan elfogadott egy 90 milliárd eurós (nagyjából 35 ezermilliárd forintos) hitelcsomagot Ukrajna számára, ez azonban az előrejelzések szerint csak az ukrán költségvetési hiány kétharmadát fedezheti 2027-ig. Ráadásul ebből a keretből Brüsszel eddig egyetlen eurót sem folyósított Kijevnek. Az Európai Bizottság közben Kanadát, Japánt, Nagy-Britanniát és az Egyesült Államokat is próbálja rávenni további pénzügyi hozzájárulásra, de Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja alatt egyre bizonytalanabb, hogy Washington milyen mértékben vállal további szerepet az ukrán finanszírozásban.

A vita középpontjában az áll, hogy az unió felhasználhatja-e közvetlenül a befagyasztott orosz vagyont. Az elképzelést korábban Belgium blokkolta, mivel a Euroclear nevű brüsszeli pénzügyi elszámolóháznál őrzik az orosz eszközök mintegy 185 milliárd eurós részét.

Brüsszel attól tart, hogy ha Moszkva jogi vagy gazdasági ellenlépéseket tesz, annak pénzügyi következményeit végső soron Belgium viselheti.

Bart De Wever belga miniszterelnök korábban gyakorlatilag korlátlan uniós garanciát követelt arra az esetre, ha Oroszország megtorló lépéseket indítana.