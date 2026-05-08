Merz és a Brüsszelt uraló németek paranoiája alapvetően határozza meg az oroszokkal szembeni európai álláspontot – az „ukrán kaland” után támadni fognak

Friedrich Merz kancellár nincs szűkében az önbizalomnak. Miközben a német politika hivatalosan és öntudatosan alig vesz tudomást a legnépszerűbb pártról, a szélsőjobboldaliként kezelt AfD-ről (amely meglátva a kínálkozó lehetőséget, nagy tempóban középre tart) a kancellár meglepő nyilatkozatokat tesz. A mindenkori hatalomtól nem túl messzire helyezkedő Der Spiegel című vezető német hetilap címlapján az önelégült Merz mosolyog: Ich kann da in der Tat noch besser werden. Szabad fordításban: tudok én még ennél is jobb lenni...”

Friedrich Merz német kancellár – tényleg tudná jobban csinálni? / Fotó: NurPhoto via AFP

A ZDF nagy német tévéadó Politbarometer című műsora 2026. május elején végzett felmérése szerint a kancellár munkáját a megkérdezettek és válaszadók 30 százaléka fogadja el kielégítőnek. A felmérés szerint

Merz a nyolcadik legnépszerűbb politikus, lefelé csúszó népszerűséggel.

A legnépszerűbb német politikus: Boris Pistorius védelmi miniszter, növekvő népszerűségi mutatóval. A tízes lista leggyengébben teljesítő politikusa jelentős, mínusz 2,4 százalékos visszaeséssel Alice Weidel (AfD-társelnök). Pártja, az AfD viszont Németország legerősebb pártjává vált 26 százalékkal. Egy százalékkal lekörözte az addigi listavezetőt, a CDU/CSU-t.

Merz fegyverkezik, az oroszok fenyegetőznek

A belpolitikai válság közepette Németország ismét fegyverkezik. Az indok: Ukrajna. Az ukránok közben feladták a várakozásaik szerint Moszkvát megtámadó német cirkálórakéták beszerzésének a tervét és a hiányzó Patriot lég- és rakétavédelmi ellenrakétákról is mintha megfeledkeztek volna. Oroszország közben fenyegetőzik. Kiszivárogtatták, hogy ha az ukránok megsértik a tűzszünetet, akkor a legpotensebb nyugati rendszerek által sem védhető Oresnyik hipersebességű közepes hatótávolságú, különleges rakétákkal, robbanófejekkel (36 darab per rakéta a szabványos kiszerelésben) lerombolják Kijev kormánynegyedét.

Meg nem erősített kormányforrások szerint Oroszország – amely elkezdte az Oresnyikok hadrendbe állítását – 50-80 darab ilyen rakétával rendelkezhet.

Ezek különféle robbanófejekkel (kinetikus – nem robbanófej ütközéssel pusztít –, hagyományos repeszromboló, termonukleáris) felszerelhetők.

Az eddigi bevetett Oresnyikeken csak kinetikus eszközök, vélhetően különleges keményfém ötvözetből készült nyilak voltak.

A hordozórakétát a Rubezs Rsz–26-os közepes hatótávolságú ballisztikus rakétából (IRBM) fejleszthették ki. A Kapusztyin Jar rakétatámaszponton – Volgográdtól keletre mintegy 100 kilométerre az asztrahányi nagymegyében – állítólag előkészületek folynak ilyen rakéták indítására. A korábbi Oresnyik-támadásokat Ukrajna ellen erről a támaszpontról indították.