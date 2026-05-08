Robert Fico szlovák miniszterelnök május 9-én személyesen tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miközben az Európai Unió éppen az orosz energiahordozókról való teljes leválást készíti elő. Brüsszel 2027 végéig teljesen megszüntetné az orosz gáz- és olajimportot, Szlovákia viszont nyíltan ellenzi ezt az irányt, és már pert is indított az Európai Unió Bíróságán az intézkedés ellen.

Ez kemény lesz: nyilvánosságra hozták az oroszok, mi vár Ficóra Moszkvában – Putyin gázzal és olajjal várja

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szerint Putyin és Fico a kétoldalú együttműködés állapotáról és jövőjéről tárgyal majd, elsősorban az energetika területén. A megbeszélés központi témája várhatóan az orosz gáz- és olajszállítások fenntartása lesz, amelyek továbbra is meghatározó szerepet játszanak Szlovákia energiaellátásában.

Moszkva nyíltan azt kommunikálja, hogy továbbra is megbízható energiaszállítónak tekinti magát. Az orosz fél kiemelte: továbbra is érvényben vannak a Gazprom és a szlovák állami SPP közötti hosszú távú gázszállítási megállapodások, valamint a Transznyefty és a Transpetrol közötti szerződések is, amelyek a Barátság kőolajvezetéken keresztül biztosítják az olajellátást.

Az orosz vezetés szerint ugyanakkor az elmúlt években jelentősen romlottak az orosz–szlovák gazdasági kapcsolatok az európai szankciók miatt. Moszkva külön kiemelte, hogy az Európai Unió energiaszankciói jelentősen visszavetették a kétoldalú kereskedelmet.

Orosz részről továbbra is azt az álláspontot képviselik, hogy az európai leválási politika nemcsak politikailag, hanem gazdaságilag is káros Közép-Európa számára.

A találkozó egyik legfontosabb háttéreleme az lehet, hogy Szlovákia április végén hivatalosan is keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságán az orosz energiaimport fokozatos kivezetése ellen. A vitatott uniós szabályozás alapján 2027 novemberéig megszűnne az orosz földgáz behozatala, az év végére pedig az orosz olajimportot is teljesen leállítanák – írja az Interfax.

Fico számára ez nemcsak külpolitikai, hanem belpolitikai kérdés is. A szlovák miniszterelnök hónapok óta azzal érvel, hogy az orosz energiahordozók gyors lecserélése súlyos versenyképességi és ellátásbiztonsági problémákat okozhat Szlovákiának. Különösen érzékeny pont a pozsonyi Slovnaft finomító helyzete, amely technológiailag továbbra is erősen függ az orosz típusú kőolajtól.