költségvetés
cseppfolyósított földgáz (LNG)
exportadó
Ausztrália

Hiába Ausztrália a világ egyik legnagyobb LNG-termelője, még a söripar is több adót fizet, mint a gázcégek

A kormányzó Munkáspárt nem hajlandó adóemelésre. Ausztrália kevesebb adóbevételt szerez a gázból, mint az importőr Japán.
M. Cs.
2026.05.08, 06:40

A jövő héten nyújtják be a melbourne-i parlament elé költségvetés tervezetét, de egy dolog nagy valószínűséggel nem fog szerepelni benne: 25 százalékos exportadó kivetése a gáztermelőkre, azt ugyanis megtorpedózta Anthony Albanese, Ausztrália miniszterelnöke. Így az az érdekes helyzet állt elő, hogy több adóbevétele származik a földgázból az importőr Japánnak, mint a világ egyik legfontosabb exportőrének.

Ausztrália a világ harmadik legnagyobb LNG-termelője / Fotó: AppImage via Reuters Connect

A kérdésről éles vita zajlik az országban, amelyet még februárban indított el David Pocock független szenátor. 

Hogyan élhetünk egy országban, a világ egyik legnagyobb gázexportőrében, és mégis több adó folyik be a sörből?

– tette fel a kérdést egy szenátusi meghallgatáson.

Az ausztrálok többsége egyetért vele, mert a kirohanását bemutató videót majdnem tízmillióan nézték meg az Instagramon, és ismét beizzította a vitát a gáztermelők nagyobb teherviseléséről.

A kérdés különösen fontos most, amikor a Hormuzi-szoros lezárása az olaj mellett a cseppfolyósított földgáz (LNG) ötödét is eltüntette a világpiacról, a katari termelés leállítása pedig elképesztően jó üzlet a többiek számára.

Ausztrália növeli a tartalékokat, korlátozza az exportot

Ausztrália a világ harmadik legnagyobb LNG-termelője 

  • az Egyesült Államok 
  • és Katar mögött, 
  • Oroszország előtt. 

A Kpler összesítése szerint tavaly 77,7 millió köbmétert exportált, és egyre nagyobb a kereslet a terméke iránt.

A hiánnyal emelkednek az árak – Ausztráliában is, Chris Bowen energiaügyi miniszter ezért bejelentette, hogy a jövőben az exportőr vállalatoknak a gázkitermelésük 20 százalékát a hazai piac ellátására kell fenntartaniuk.

Katar kiesésével nagyot kaszálnak a többiek / Fotó: AppImage via Reuters Connect

A Drive tudósítása szerint ugyancsak a költségvetéshez kötve jelentette be a szövetségi kormány, hogy jelentősen megemelik az ország üzemanyag-tartalékait: dízelből és kerozinból 50, benzinből 40 napra elegendő mennyiséget halmoznak fel a jelenlegi 27-32 napos helyett.

Az intézkedés része annak a 10,7 milliárd dolláros kiadási csomagnak, amelynek célja Ausztrália üzemanyag- és műtrágyaellátásának biztosítása

az új büdzsében. Ebből 3,2 milliárd dollárt fordítanak egy nagyjából egymilliárd literes, állami tulajdonú dízel- és repülőgép-üzemanyag-tartalék létrehozására. (Egy ausztrál dollár 219,7 forint.)

A miniszterelnök szerint fizetnek eleget a cégek

Ami a gáztermelőkre kivetendő adót illeti, azzal nem csupán a választók egy része ért egyet, az ABC tudósítása szerint egy több pártból álló szenátusi bizottság is azt javasolja a kormányzó Munkáspártnak, hogy vegye fontolóra a kérdést az iráni háború befejezése után. Konkrét ajánlásokat azonban nem fogalmaztak meg.

Albanese azonban hajthatatlannak tűnik, a hírportálnak adott interjúban emlékeztetett, hogy az ágazat fizeti a kőolaj- és gázkitermelési jövedelemadót, a társasági adót és egyéb díjakat.

A munkáspárti ausztrál kormány nem akarja jobban adóztatni az energetikai cégeket / Fotó: AppImage via Reuters Connect

„Évente körülbelül 22 milliárd dollárt fizetnek, nem is beszélve a több tízmilliárd dolláros beruházásokról, amelyek a gázkitermeléshez szükséges” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy beruházások nélkül nem is lenne miről vitázni, mert nem lenne kitermelés.

A PRRT azonban igen alacsony: a Shell egy évtized után tavaly fizette először az ország legnagyobb gázprojektje, a gorgoni után – 109 millió dollárt 2,5 milliárd dolláros bevételre.

Ebből az adóformából a 2025–2026-os pénzügyi évben összesen 1,5 milliárd dollár bevétel származik

– ehhez képest a söradó 2,7 milliárd dollárt hoz az államkasszának.

A norvéghoz hasonló vagyonalapjuk lehetne

Ausztráliában nem először merül fel a vállalatok adóterheinek emelése – és ismét csak eredménytelenül. A BBC emlékeztetett, hogy 16 éve a bányaipari cégek akadályoztak meg egy hasonló próbálkozást, ami sokba került az országnak.

A norvéghoz hasonlóan gazdag vagyonalapot hozhattak volna létre az ausztrálok is / Fotó: AppImage via Reuters Connect

Ken Henry akkori pénzügyminiszter tette a javaslatot, és úgy véli, az adóból több tízmilliárd dollár folyt volna be a költségvetésbe, amelyből létrehozhattak volna egy alapot a jövendő generációk számára – hasonlót a világ legnagyobb befektetési alapjához, a több mint kétezermilliárd (amerikai) dolláros vagyont kezelő norvéghoz.

Norvégiához hasonlóan Ausztrália is gazdag ásványkincsekben, de utóbbi szuverén alapja mindössze 267 milliárd ausztrál dolláros vagyonnal rendelkezett 2025 végén, ami a norvégnak nem egészen a tizede, miközben a szigetország lakossága ötszöröse az észak-európai államénak.

A gázexportra kivetendő 25 százalékos adóból például becslések szerint évi 17 milliárd dollár bevétel származna – nem meglepő, hogy egy friss közvélemény-kutatás eredménye szerint 

a szavazók 57 százaléka támogatja és csak 12 százaléka ellenzi az ötletet. 

 

