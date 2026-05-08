Hiába Ausztrália a világ egyik legnagyobb LNG-termelője, még a söripar is több adót fizet, mint a gázcégek

A jövő héten nyújtják be a melbourne-i parlament elé költségvetés tervezetét, de egy dolog nagy valószínűséggel nem fog szerepelni benne: 25 százalékos exportadó kivetése a gáztermelőkre, azt ugyanis megtorpedózta Anthony Albanese, Ausztrália miniszterelnöke. Így az az érdekes helyzet állt elő, hogy több adóbevétele származik a földgázból az importőr Japánnak, mint a világ egyik legfontosabb exportőrének.

A kérdésről éles vita zajlik az országban, amelyet még februárban indított el David Pocock független szenátor.

Hogyan élhetünk egy országban, a világ egyik legnagyobb gázexportőrében, és mégis több adó folyik be a sörből?

– tette fel a kérdést egy szenátusi meghallgatáson.

Az ausztrálok többsége egyetért vele, mert a kirohanását bemutató videót majdnem tízmillióan nézték meg az Instagramon, és ismét beizzította a vitát a gáztermelők nagyobb teherviseléséről.

A kérdés különösen fontos most, amikor a Hormuzi-szoros lezárása az olaj mellett a cseppfolyósított földgáz (LNG) ötödét is eltüntette a világpiacról, a katari termelés leállítása pedig elképesztően jó üzlet a többiek számára.

Ausztrália növeli a tartalékokat, korlátozza az exportot

Ausztrália a világ harmadik legnagyobb LNG-termelője

az Egyesült Államok

és Katar mögött,

Oroszország előtt.

A Kpler összesítése szerint tavaly 77,7 millió köbmétert exportált, és egyre nagyobb a kereslet a terméke iránt.

A hiánnyal emelkednek az árak – Ausztráliában is, Chris Bowen energiaügyi miniszter ezért bejelentette, hogy a jövőben az exportőr vállalatoknak a gázkitermelésük 20 százalékát a hazai piac ellátására kell fenntartaniuk.

A Drive tudósítása szerint ugyancsak a költségvetéshez kötve jelentette be a szövetségi kormány, hogy jelentősen megemelik az ország üzemanyag-tartalékait: dízelből és kerozinból 50, benzinből 40 napra elegendő mennyiséget halmoznak fel a jelenlegi 27-32 napos helyett.

Az intézkedés része annak a 10,7 milliárd dolláros kiadási csomagnak, amelynek célja Ausztrália üzemanyag- és műtrágyaellátásának biztosítása

az új büdzsében. Ebből 3,2 milliárd dollárt fordítanak egy nagyjából egymilliárd literes, állami tulajdonú dízel- és repülőgép-üzemanyag-tartalék létrehozására. (Egy ausztrál dollár 219,7 forint.)