Az Európai Unió elítéli a Hamasz támadásait Izrael ellen

Aggasztja az Izraelben és a Gázai övezetben kialakult helyzet, továbbá elítéli a Hamasz Izrael ellen elkövetett támadásait és a civil életek védelmét hangsúlyozta Ursula von der Leyen pénteken a Twitteren.

Very concerned by the situation in Israel and Gaza. I condemn indiscriminate attacks by Hamas on Israel. Civilians on all sides must be protected. Violence must end now.

Josep Borrell, az EU kül-és biztonságpolitikai főképviselője a feszültség enyhítésére szólította fel a feleket. Gabi Askenázi izraeli külügyminiszterrel folytatott csütörtök esti telefonbeszélgetését követően közölte, hogy az EU kiáll Izrael biztonsága mellett.

Pénteki Twitter üzenetében, Margaritísz Szkínász az Európai Bizottság európai életmód előmozdításáért felelős biztosa, a testület alelnöke, komoly aggodalmának adott hangot a zsidó közösségek ellen több európai tagállamban a napokban elkövetett támadások miatt.

– írta a képviselő.

Deeply concerned by the recent attacks against Jewish communities and premises in the EU. These are clear manifestations of #antisemitism which need to be loudly condemned.

We stand with our Jewish communities and call on our Member States to remain vigilant for their safety. pic.twitter.com/SG4JStqlR3

