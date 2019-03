Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka

Hosszú csapata újabb taggal bővült.

Instagram-oldalán számolt be a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka a követőinek arról, hogy csapatát most már Verrasztó Dávid – kétszeres világbajnoki ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok úszó – is erősíti. Hosszú Katinka a Nemzetközi Úszó Ligában saját csapattal versenyez majd, az Iron Swim Budapesttel.

Szevasz az Iron csapatban Dávid! Jó móka lesz!

– írta Hosszú Katinka. Az Iron Corporation Kft.-ből – Hosszú és Shane Tusup közös cégéből – az úszónő egykori edzője és volt férje nemrég lépett ki. Hosszú állítólag kifizette Tusupot. Ezt követően a válásnak is komoly tétje volt, hiszen kétmilliárd forinton kellett osztozkodniuk.

Tusup a Nemzeti Sportnak beszélt arról is, hogy mikor tavaly Magyarországról hazaköltözött Amerikába, nem volt állása, így fizetése sem, csak próbálta kitalálni, merre induljon tovább. Ekkor választotta a golfot, és már megvan az első hivatalos szponzora is, ami egyelőre nagyon furcsa számára. Karrierjét tehát nem úszóedzőként folytatja, mivel úgy érzi, már annyi mindent elért.