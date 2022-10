Hatalmas lökést adhat a telematikai cégek piacának, hogy a járműflották tulajdonosai már olyan költségelemeiket is lejjebb akarják szorítani a járművek megugrott üzemeltetési és fenntartási kiadásai miatt, amelyekre korábban kevésbé figyeltek. Ismert, hogy a cégautók hazai adója megkétszereződött, az üzemanyagok ára felszökött, az alkatrészek megdrágultak, a pótlásuk pedig egyre több időt igényel.

A 20-25 féle szolgáltatást kínáló telematikai cégek e kiadásokból segítenek lefaragni akár 15 százalékot úgy, hogy segítenek a járművek működésének, használatának optimalizálásával. Ez azt jelenti – Nagy Zsolt, a magyar tulajdonú Inventure Automotive vezérigazgatójának magyarázata szerint –, hogy a járművekből kinyert, majd egy telematikai eszközön át a felhőbe juttatott adatokat e cégek elemzik, és három fő típusú jelentést készítenek belőlük: elemzést a járműhasználat korábbi adataiból, előrejelzést a várható költségekről, illetve azonnali jelzést, lényegében riasztást adnak például nagy fékezés, erőteljes gyorsulás, vagy a motor hidegen történő üzemeltetése esetén.



Magyarországon 8-10 telematikai cég szolgálja ki a flottákat. Egy ilyen közepes cég elláthat 20–50 ezer járművet is, ami a flották nagyságától függően 100-120 céget jelenthet.

Az Inventure Automotive a telematikai cégek technológiaszállítója. „Abban vagyunk jók, hogy gyártótól függetlenül körülbelül kétezer járműtípus elektronikai hálózatából tudunk adatokat kinyerni a járműbe beépített kontaktusmentes szenzorunkkal. Ehhez van egy gyártófüggetlen protokoll konverterünk, amely megérti a járműben lévő protokollokat, a paramétereket pedig – amelyek formátuma nem nyilvános – szabványos formában továbbítja a telematikai cégeknek” – mondta Nagy Zsolt.

Le kell faragni a költségeket

Az említett, néhány tucatnyi szolgáltatás a teljes kínálat, de ebből a megrendelők a flottáik összetétele, jellemzői, és saját, speciális igényei alapján rendelnek meg néhányat. Tengelyterhelés-figyelést például nyilván csak nagyhaszongépjárművek kérnek, de a tankszint, az abroncsok nyomása, vagy a biztonsági öv használata többeket érdekelhet. A megbízók korábban elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy merre jár a cég autója és mennyit fogyaszt, most viszont az került előtérbe az igazgató tapasztalata szerint, hogy hogyan tudják még jobban lefaragni a költségeiket. Sokan kérnek útvonalelemzést, vagy riasztást a kötelező szerviz, a lejáró okmányok idejéről. Előtérbe került az autók vállalati és magáncélú használatának szigorúbb különválasztása is. Bár ilyen szolgáltatást eddig is kínáltak a telematikai cégek, most egyre többen kérik tőlük.

A telematikai szolgáltatások hazai havi díja egy járműre vetítve és a csomag összetételétől függően 1500 forintnál kezdődik, és 7-9 ezer forintnál végződik.

A magyarországi piac nagyságát nehéz megbecsülni, a globálisé 2018-ban a statista.com szerint 33,7 milliárd dolláros volt, jövőre 225,6 milliárd dolláros lehet az új járművek esetében. Ez 60,3 millió, illetve 202 millió járművet jelent. Ehhez adódik a már használatban lévő járművek 58,7 milliós, illetve 150 milliós piaca, amelyek kiszolgálása 2018-ben 16,7 milliárd dollárt hozott, 2023-ban pedig 95 milliárdot ígér. E piac Nyugat-Európában és Észak-Amerikában erős, most van kibontakozóban Dél-Amerikában és Indiában.

Nekünk nem piacaink vannak egyelőre, hanem vevőink. Oda megyünk, ahol ők vannak. Ha Indiában vannak, akkor oda követjük őket

– válaszolt Nagy Zsolt.

Számtalan hiba növelheti a kiadásokat

A 90 százalékban külföldre dolgozó Inventure Automotive a maga nemében az egyetlen Magyarországon, és globálisan is mintegy tíz, hozzá hasonló van. Telematikai szolgáltatásokhoz szükséges fejlesztéseken azonban más vállalkozások is dolgoznak. Főleg a nagy flottákat kiszolgálóknak éri meg, hogy saját megoldásokat dolgozzanak ki.

Az Inventure Automotive és a hasonló cégek piacát éppen a „magam fejlesszek, vagy vásároljak” dilemma élteti.

E fejlesztések egyre inkább szétváltak. Elindultak azok a tendenciák – hívta fel a figyelmet vezérigazgató –, hogy egyes cégek már kiválasztott részterületekre specializálódnak. Ilyen terület a guminyomás optimalizálása, amellyel üzemanyag takarítható meg, lassítható az abroncs kopása, és csökkenthető a defekt esélye. Az ezzel elérhető, néhány százalékos megtakarítások sok tízmillió forintot jelentenek a nagy kamionflottát üzemeltető cégeknél. Arra is érdemes figyelni, hogy a teherautók kifeszítetlen ponyvája ne fékezze a jármű haladását, továbbá, a kamionnak minél kevesebb körfogalomban kelljen haladnia, mert abban a dupla abroncsok belső gumija nagyon súrlódik, hamarabb tönkre megy.

Igaz, a guminyomás szenzor elhelyezése a belső kerekekre az abroncs le- és felszerelése miatt többe kerülhet a vele elérhető megtakarításnál, vagyis megfelelő tapasztalattal lehet csak optimalizálni. Az idővel is gazdálkodni kell: külföldön például a flottatulajdonosok sok esetben már csak éjszaka engedik, hogy a telematikai cégek eszközöket szereljenek fel a járműveikre, mert azoknak nappal futniuk kell.

Egy ilyen jármű pláne nem állhat napokat azért, mert alkatrészre vár.

Használatalapú biztosítás, testre szabott tarifák

A kinyert adatoknak számtalan újfajta felhasználási módja van. Ilyen a használatalapú biztosítás, amikor a biztosítási díjat annak alapján szabják meg, hogy a járművezető hogyan használja az autót. Ennek egy speciális esete a Vezess úgy mint egy lány szolgáltatás, amelyet az indított el, hogy

kiderült, a biztosítók indokolatlanul hátrányos díjat szabtak a friss jogosítvánnyal vezető, fiatal nőkre.

Az erre reagálva létrejött biztosítási közösségek monitorozzák tagjaik vezetési jellemzőit, azoknak pedig alacsonyabb díjat harcolnak ki, akik igazolhatóan óvatosan vezetnek. A járművekből nyert adatok alapján van arra is mód, hogy egy árut kiszállító cég ne egységes tarifával dolgozzon, hanem figyelembe vegye az adott ügyfél kiszolgálása miatt keletkező költségét