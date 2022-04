Június 1-jétől pénzbírságot szab ki a főváros a tetszőlegesen leparkolt kölcsönzési célú mikromobilitási eszközökre – derül ki az április 27-i Fővárosi Közgyűlés napirendjéből. A közterületek használatáról szóló egyes önkormányzati rendeletek kapcsolódó módosításáról szerdán szavaz a közgyűlés. A szigorítás leginkább az elektromos rollereket, illetve az ezek megosztását végző szolgáltatókat célozza.

A rollerek rohamos közterületi elterjedése számos közlekedési konfliktust okoz. Az egyik legtipikusabb, hogy vonatkozó jogszabályi és céges felhasználási feltétel híján a bérlést követően a végfelhasználók szabadon állíthatják le, akár például a gyalogosok számára fenntartott területen is a közösségi rollereket.

A rendeletmódosítás értelmében a nyártól kizárólag kijelölt mikromobilitási pontokon (MMP) lehet majd elhelyezni, illetve tárolni mikromobilitási eszközöket, így tehát egyebek mellett a kerékpárokat, a rollereket vagy az olyan önkiegyensúlyozó járműveket is, mint a hoverboard vagy a monocycle. Minden más eset jogosulatlan közterület-használatnak minősül, és ezért az üzemeltetővel szemben – amely a közterület-használatért felelős – közigazgatási szankció alkalmazható.

Ennek mértéke naponta és eszközönként ötezer forint.

Fontos, hogy a mikromobilitási pontokon való elhelyezés kötelezettségének bevezetése ütemezetten valósul meg. A 2022. június 1-jei hatálybalépéssel csak az V., VI., VII. és VIII. kerület egyes belső részein lévő, fővárosi tulajdonú területeken lesz azonnal alkalmazható ez a szabály. A bővítés második hulláma július 1-jén, a harmadik pedig október 1-jén esedékes.

Fotó: Pesti Tamás

Bár a bírságot a szolgáltatókra szabja ki a Főpolgármesteri Hivatal, jó ha a felhasználók tudják, a technikai körülmények adottak lesznek ahhoz, hogy az üzemeltető továbbhárítsa azt az érintettekre. A mikromobilitási cégeknek először is – szintén júniustól – mind a fővárostól, mind az egyes kerületektől engedélyt kell kérniük a tevékenység folytatására. A közterület-használat jóváhagyásának egyik legfontosabb kritériumaként előírták a szolgáltatóknak, hogy a jogszerű ellenőrizhetőség érdekében lássák el egyedi azonosító jellel a flottájukba tartozó valamennyi eszközt. A telematikai rendszerhez való folyamatos hozzáférés pedig lehetővé teszi annak bizonyítását, hogy ki volt az a személy, aki szabálytalanul fejezte be az adott mikromobilitási eszköz bérlését. A tervek szerint az adatok vizsgálatában a BKK is közreműködik.

A rendeletmódosítás tervezetéből az is kiderül, hogy a főváros júliustól a szolgáltatóktól speciális közterület-használati díjat szed be. Ezt a főváros területén négy különböző zóna szerint, eszköztípusonként határozzák meg.

A szórás nagy, eszközönként havi 50-től 1000 forintig is terjedhet az alapdíj.

A közterület-használat teljes díjképlete számos további szorzószámot tartalmaz, amelyek nagyban befolyásolják a cégek költségeit. A zónánként elhelyezendő eszközök minimális és maximális darabszámát is szabályozzák, de speciális rendelkezésekre is kitérnek: a Margitsziget területén például közterület-használatra egyidejűleg legfeljebb öt mikromobilitási szolgáltató kaphat hozzájárulást, maximum egy év időtartamra.

A fővárosi területeken az MMP-k tervezése, kialakítása a Budapest Közút Zrt.-n keresztül történik. Ezeket első körben (hasonlóan több kerület már létező gyakorlatához) burkolati felfestéssel jelölik, de az ígéret szerint később táblákkal és támaszokkal is bővül az infrastruktúra. Hogy hány MMP lesz összesen, az egyelőre kérdéses, mindenesetre április végére várhatóan megfelelő számú helyszín segíti majd a közlekedőket.