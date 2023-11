Az európai nemzetközi személy- és áruszállítás hamarosan végleg búcsút inthet az analóg tachográfoknak és az elavult, régi digitális menetíró készülékeknek: a 3,5 tonna súlyt meghaladó új járművek néhány hónapja csak Smart 2 okos tachográffal regisztrálhatók nemzetközi fuvarozásra, ezután pedig a már forgalomban lévő gépjárművekben is kötelező okos menetíró készülékre váltani.

Fotó: Shutterstock

Az analóg, vagy „nem okos” – vagyis első generációs – digitális tachográfok átépítési határideje 2024. december 31., míg 2025. augusztus 21-től minden, 3,5 tonnát meghaladó nemzetközi teherszállításra használt gépjárműben már kizárólag második generációs eszközök alkalmazhatók.

A másfél éves átmeneti időszak ellenére azonban nincs ok hátradőlni: a becslések szerint 1,5-2 millió járművet kell átépíteni az Európai Unióban ez idő alatt.

A kapacitások jelenleg még elegendők a cserék lebonyolítására, de ha tervezés nélkül – a határidőhöz egyre inkább közeledve – az igény exponenciálisan megnő, akkor valószínűsíthető, hogy egyesek csak jóval az engedélyezett határidő után tudják majd ezeket a cseréket végrehajtani

– nyilatkozta a Világgazdaságnak Pomozi Gyula, a székesfehérvári székhelyű Szelpo AutoControl Systems Kft. ügyvezető igazgatója.

Miért szükséges a csere?

Az egyebek mellett a tachográfok cseréjét is szabályozó I. Mobilitási Csomagot 2020. július 9-én fogadta el az Európai Parlament hosszas, három évig tartó vitát követően. A nagy horderejű, évtizedes logisztikai rendelkezési csomagnak alapvetően három fő célja van: a járművezetők biztonságának és munkakörülményeinek javítása, a szabadpiaci verseny biztosítása és a fenntartható üzleti gyakorlat kialakítása. A benne foglalt szabályozások szakaszosan, több lépcsőben léptek és lépnek hatályba, az első változások már 2020 augusztusa óta érvényben vannak.

A reform külön passzusokban és rendeletekben szabályozza a járművezetők kiküldetési idejével és bérezésével kapcsolatos visszásságokat, a maximális munka- és pihenőidőt. A kabotázs műveletek – amikor külföldi székhelyű fuvarozó végez szolgáltatást egy adott ország területén – is egységes szabályozást kapnak, mely szerint hét napon belül legfeljebb három ilyen végezhető, továbbá a nemzetközi szállítmányozásban lévő járműveknek maximum 8 hetente vissza kell térniük a saját telephelyükre.

Mit tud az új generációs tachográf?

Az analóg, vagy ismertebb nevükön „korongos” tachográfoktól már a Mobilitási Csomag megjelenése előtt is számos fuvarozó cég megvált. A digitális tachográfok 2006-ban váltak elérhetővé, azóta pedig ez a készüléktípus is számos korszerűsítésen esett át. Az új menetíró rendszer viszont már nem a Smart 1 tachográf frissített verziója, hanem egy szoftver és hardver tartalmában is innovatív komplex megoldás, amely megfelel a legújabb jogszabályi követelményeknek.

A megnövekedett tárolókapacitásnak és a cutting edge technológiának köszönhetően a Smart 2 rendszer sofőrkártyáin és tachográfjain az eddigi 28 nap helyett 56 nap fuvarozási adatai lesznek ellenőrizhetők. A jogszabályi megfelelőségen túlmenően a készülék előnyei közé tartozik, hogy kifejezetten felhasználóbarát és könnyen kezelhető: az eddigi megoldásokhoz képest lényeges különbség például a hitelesített geopozíciók megjelenítése, így a határátlépések automatikus rögzítése, a le- és felrakodások, továbbá a 3 óránkénti időpecsétek és geopozíciók regisztrálása is.

Fotó: Shutterstock

A Smart 2 menetíróval szerelt járművek emellett képesek más járművekkel történő adatkommunikációra és a jármű megállítása nélküli országúti infrastruktúrával történő ellenőrzésre. „Az IRU, azaz a Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesületének felmérései szerint a teherszállító járművek baleseteinek 86 százalékát okozza emberi hiba, ebből 6 százalék pedig közvetlenül a sofőr kialvatlanságára vezethető vissza. A közúti biztonságot tehát mindenképpen javítani kell. Az Európai Unió által megszavazott I. Mobilitási Csomag – benne a Smart 2 okos tachográfok fokozatos bevezetésével – a legjelentősebb mérföldkő a menetírók 1980-as években történt bevezetése óta az Európai Unióban” – emelte ki Pomozi Gyula, hozzátéve, hogy ez a lépés egyszerre szolgálja a mobilitási csomag mindhárom célkitűzését: a pontosabb adatfelvétel lehetővé teszi az elalvásos balesetek hatékonyabb elkerülését, és a fenntarthatóbb fuvarozási gyakorlatok bevezetését.

A csere ráadásul csökkenti a piaci egyenlőtlenségek káros hatásait, amelyet az elavult analóg, vagy nagyon régi digitális rendszerrel felszerelt járműparkkal működő vállalkozások alulárazása teremtett.

Itthon is széles az érintetti kör

Magyarországon hozzávetőleg 95 ezer, 3,5 tonnát meghaladó önsúlyú tehergépjárművet, és 17 ezer, 3,5 tonnát meghaladó súlyú autóbuszt tartanak számon a regisztrációk alapján. E kategóriákon belül több ezer jármű vesz részt nemzetközi fuvarozásban is. „Becsléseink szerint a jelenleg forgalomban lévő járműpark hozzávetőleg 40 százalékát érintheti a csere, azokat, amelyek a nemzetközi áru- és személyszállításban vesznek részt” – mondta lapunknak az ügyvezető igazgató.

Ami pedig az anyagi vonzatot illeti, analóg vagy a Smart 2 készüléket megelőző digitális tachográfoknál járműtípustól, évjárattól és műszaki tartalomtól függően nettó 300 ezer és 600 ezer forint között alakulhat a beszerelés költsége készülékenként.

Pomozi Gyula tájékoztatása szerint az átépítési hullám a kezdeti szakászánál tart, így jelenleg még nem kell jelentős várólistákkal számolni, de ez folyamatosan változik az igények függvényében.

2024 harmadik negyedévétől valószínűsíthetően hosszabb – akár több hónapos – várakozási idővel kell számolniuk az érintett flottáknak: tehát a hosszas várakozás és a szigorú pénzbírságok elkerülése érdekében aki csak teheti, már most foglaljon időpontot a menetíró készülék cseréjére

– emelte ki az ügyvezető igazgató.