A legfrissebb, és sajnos borzasztó fejlemény a szomszédos országban kezdődött háború. Befolyásolhatja a gazdasági folyamatokat a konfliktus?

Egész biztos, hogy lesz hatása az üzleti folyamatokra. Már érzékelhető is néhány ponton, jelentkezik például a forint árfolyamában az euróval szemben, ami befolyással bír a vállalkozásokra. Ugyanakkor hatása lehet a megrendelésekre, azzal, hogy lehetetlenné válhat a külkereskedelem az orosz, fehérorosz, ukrán területekkel. Mekkora hatás, attól is függ, milyen mértékben eszkalálódik a konfliktus, és ez egy kiszámíthatatlan tényező. A sok-sok rossznak lehet egy pozitív vetülete is: rengetegen menekülnek Magyarországra, ahol munkaerőhiány van, és ezen esetleg jelenthet javulást ez a beáramlás. Szinte minden ágazatban és szakmában hiányoznak dolgozók, és ezt a hiányt betöltheti ez a sajnálatos, kényszer szülte folyamat.

Az országoshoz képest sokkal nagyobb ütemben felpörögtek a beruházások. Bács-Kiskunban. Minek köszönhető ez az örvendetes sebesség?

A legutóbb időszakról még nem teljes körűek az adataink, amit a korábbiakról el lehet mondani: a megyében a pandémia jelentkezésének a környékén a feldolgozóipar adta a teljesítmény kétharmadát, az export 90 százalékát, ezen belül a nagyobb részt a járműipari beszállítások, és jelentős szegmens az élelmiszeripar is. A 2020-ban jelentkezett pandémia visszaesést jelentett, 2021-ben azonban újra meglódultak a beruházások. Részben a korábban elmaradt fejlesztéseket pótolták, másrészt az is ösztönzést adott, hogy nagyon kedvező feltételek mellett - támogatott kamatozású forrásokkal - juthattak a vállalkozások beruházási-fejlesztési forrásokhoz. Nagyon sok járműipari beszállító és élelmiszeripari vállalkozás hajtott végre fejlesztéseket, de az építőiparban és a logisztikában is láthattunk ilyeneket.

Hol tart a kilábalás a járvány okozta válságból?

Kétarcú a folyamat. Általában igaz, hogy az ipari-kereskedelmi szektor visszazökkent a régi kerékvágásba. A cégek kedvező folyamatokról számolnak be a megrendeléseikben. A globális piacon nagyrészt visszaálltak a korábbi üzleti folyamatok. A nagyon jelentős súlyú autóiparban ugyanakkor vegyes a kép. Az elektronikai alkatrészek gyártásában nem ritkák a féléves-egyéves várakozási idők bizonyos beszállításokra. A magyarországi beszállítók, kis- és közepes vállalkozások nagyon erős igénybővülést tapasztalnak az uniós piacon. Ugyanakkor a pandémia nyomán megjelent az anyaghiány, a logisztikai problémák és jelentős áremelkedés tapasztalható. Eközben a megfelelő technológiával rendelkező piacképes vállalatok érzékelik azt a kedvező hatást, hogy az európai nagyvállalatok a korábbinál közelebb elhelyezkedő beszállítókat keresnek.

Hogy fest a helyzet az emberi erőforrások terén? Említette, hogy munkaerőhiány van.

Igen, és ez is a nagy kihívások közél tartozik. Szinte minden szakmában fájó a hiány. A leginkább talán a mezőgazdaság és a vendéglátás az érintett: a munkavállalóik a nehézségek idején más területekre mentek át, és nem mindig tértek vissza, látva hogy az ipari munkahelyeken kiszámítható és jó feltételek mellett alkalmazzák őket. Ez nem helyi, és még csak nem is csak magyar jelenség, a környező országokban, például cseh partnereinknél ugyanerről panaszkodnak. És megemlítenék még egy nagy kihívást, ami az energiafronton érkezett. Az elektromos áram, a gáz ára a többszörösére emelkedett néhány év alatt a vállalatok számára, két-három-négyszeres áron tudnak új szerződéseket kötni. Ez szintén globális jelenség, amellyel a környező országok vállalatai is szembesültek. Akik erre a problémára jól és időben reagáltak, azok nagy előnyre tehetnek szert. Előrelátó volt a megújuló energiába beruházni, illetve racionalizálni a vállalkozás energiafelhasználását, akár hatékonyabb berendezések beszerzésével. Ez a szükséges átalakulás innovációt, beruházásokat, fejlesztéseket igényel, amelyre még mindig elérhetők nagyon olcsó források, megemlíteném a Széchenyi kártyát.

Az infláció miatt emelkedő kamatok nem fékezik a fejlesztéseket?

Általában emelkedő kamatkörnyezet nem kedvez a beruházásoknak, de a Széchenyi kártya például továbbra is kedvező feltételeket kínál. Biztatnék is rá mindenkit, hogy ha vannak fejlesztési elképzelései, mielőbb indítsa útjukra őket. A jelenlegi bonyolult geopolitikai helyzetben hosszabb távra nem mernék jóslásokba bocsátkozni.