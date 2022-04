A Sotheby’s modern művészeti nagyárverésének egyik sztártétele Claude Monet 1908-ban festett velencei városképe, amelynek becsértéke 50 millió dollár.

Az aukciót május 17-én tartják New Yorkban, de a kép március végén már elindult világ körüli turnéjára. (Miként az mostanában szokás, a nagy értékű tételeket helybe viszik a lehetséges vevők városaiba, hogy élőben megtekinthessék.) Először Tajpejben, április 8. és 12. között Hongkongban, majd április végén Londonban állítják ki, és mielőtt visszamenne New Yorkba, a Velencei Biennálé nyitónapján a Palazzo Grittiben is meg lehet nézni. A kép utoljára 1997-ben szerepelt a nyilvánosság előtt a Kimbell Művészeti Múzeumban. Aukción pedig, szintén a Sotheby’snél 1994 májusában volt hozzáférhető, de a licitek nem érték el a 7–8 millió dolláros becsértékes sávot, a legmagasabb ajánlat akkor 5,7 millió dollár volt, ezért az adásvétel nem jött létre. Érdemes volt várni az eladással, mert most az 50 millió dolláros ár sem tűnik irreálisnak, tekintve, hogy 2021 novemberében 50 millió dollárért adtak el egy Monet-festményt, tavaly májusban pedig 70 millió dollárért.

Claude Monet velencei városképe

Forrás: Sotheby’s aukciósház

Claude Monet, a francia impresszionizmus képviselője mindössze egyszer, 1908 őszén járt Velencében, második feleségével egy amerikai hölgy meghívására. Harminchét városképet készített ott, 28-at azonnal eladott a Bernheim–Jeune galériának Párizsba való hazatérése után. A 37 festményből hat ugyanazon a helyen készült a Canal Grandéról, s ezek egyike a most árverésre kerülő kép, a Le Grand Canal et Santa Maria della Salute című. A sorozat darabjainak többsége múzeumi gyűjteményekben van, egy másik darabot szintén a Sotheby’s értékesített 2015-ben 35 millió dollárért. 2019 februárjában egy másik velencei Monet-kép, a Le Palais Ducal szintén a Sotheby’s London árverésén 36 millió dollárért került új tulajdonoshoz.

Monet nyolc festményét adták el 50 millió dollárnál drágábban.

A rekordára 110 millió dollár, a Szénaboglyák című képét adták el ennyiért 2019 májusában a Sotheby’s New York-i aukcióján.