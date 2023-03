Csontváry Kosztka Tivadar különleges, kis méretű festményét, amely a Teniszező társaság címet viseli, a Virág Judit Galéria mutatja be az Art and Antique művészeti vásáron. Március 2. és 5. között lehet megtekinteni a Bálnában.

Fotó: Csákvári Zsigmond

A festményt a Nagyházi Galéria árverezte 2005-ben, akkor 90 millió forintos leütési árat ért el.

A képet 1936-ban említette először Csontváry első monográfusa, Lehel Ferenc, aki szerint a mű a festő 1919-es halála után Magyarországon volt, de nem került bele abba a hagyatéki csomagba, amit Gerlóczy Gedeon megvásárolt, így visszakerült Csehszlovákiába, jóval 1936 előtt.

A kép ezt követően jó hat évtizedre eltűnt a kutatók szeme elől. A Magyar Nemzeti Galériában 1999 júliusában bukkant fel akkor működő műtárgy-értékbecslési szolgáltatáson, aztán 2005-ig újra eltűnt a szakma szeme elől. A Nagyházi Galériában bukkant fel, és a rajta lévő szignó alapján Gulácsy-képként cserélt gazdát a kétezres évek elején. A kép piszkosan, de lényegében sérülésektől mentesen került elő, és a szakértői vélemények megállapították Csontváry szerzőségét, így a 2005-ös árverésen 90 milliós árat ért el,

amivel évekig biztos helye volt a legmagasabb áron elkelt haza művek toplistáján.

Az 1930-as években egyre-másra bukkantak fel az addig ismeretlen Csontváry-festmények, köztük az a kép is, amely Szlovákiába került, majd hét évtizedre eltűnt a szakértők radarjáról. A Teniszező társaság című alkotás ezt követően kalandos úton, a kétezres évek elején tért vissza Magyarországra, és most a Virág Judit Galéria standjának sztárképe lesz az Art and Antique vásáron, március 2. és 5 között.

Fotó: Csákvári Zsigmond

A Teniszező társaság kompozíciójának sajátossága a tájelemek hegyesszögű háromszögeket formázó alakzata – ez a stílus már a taorminai képeken is megjelenik. A festmény sejtelmes rózsaszínei, világos kékjei pedig Csontváry tátrai képeivel mutatnak rokonságot.

Ez egy kifejezetten megkapó, bájos és szerethető kép. Mondhatni egyedülálló festmény Csontváry életművében – derűs hétköznapisága, a rajta szereplő figurák játékossága, könnyedsége miatt sokan talán jobban tudnak azonosulni vele, mint a monumentális tájképekkel

– mondta el Kelen Anna, a Virág Judit Galéria vezető művészettörténésze. „Mindig nagy megtiszteltetés, amikor egy Csontváry-kép kerül a látóterünkbe, izgalmas feladat kinyomozni a történetét. Ezt a festményt egy közel száz évvel ezelőtti katalógusban is említik, a felbukkanása óta pedig több fontos kiállításon szerepelt” – tette hozzá.

A Teniszező társaságot most bárki megtekintheti a budapesti Bálnában, az 5. Art and Antique művészeti vásáron, ahol csaknem 40 kortárs és klasszikus galéria, aukciósház és műtárgykereskedő várja az érdeklődőket március 2. és 5. között. A Virág Judit Galéria standján Csontváry műve mellett kiállítják többek között Keserü Ilona, Bak Imre, Birkás Ákos, Fehér László, Hencze Tamás, Konok Tamás, Lakner László, Mednyánszky László, Nádler István, Rozsda Endre alkotásait is.