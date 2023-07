Az elmúlt 5 évben 12 vásárt szerveztünk, ahol több száz művész több ezer alkotása kapott lehetőséget a bemutatkozásra, valamint több ezer művészetkedvelő tekintette meg vásárainkat és a hozzájuk kapcsolódó katalógusokat. Büszkék vagyunk rá, hogy sokan nálunk vásárolták meg első képzőművészeti alkotásukat, majd léptek be a kortárs művészet rajongóinak táborába, és arra is, hogy sok képzőművész nálunk adott el először művet, majd lépett be a kortárs galériák világába. Válogatásunkkal szeretnénk megszólítani a kortárs művészeti színtéren kívül elhelyezkedő, de a legújabb tendenciák iránt érdeklődőket, akik számára nem mindegy, hogy milyen képekkel élnek együtt, de nehezen igazodnak el az óriási „vizuális zajban”. Válogatásunkkal támpontokat és fogódzókat is kijelölünk azok számára, akik most lépnek be a kortárs művészet sokszínű világába