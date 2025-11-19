Deviza
Visszatér a stílus: így rendezi át a magyar otthonokat a 2025-ös bútorpiaci hullám

Az Otthon Start program felrázta a lakáspiaci szereplőket, és ezzel együtt berobbant a lakberendezési kedv is: új stílusok, új vásárlói csoportok és átalakuló fogyasztói szokások formálják át a piacot. A Négyzetméter Fix3 legújabb adásában Tihanyi Norbertet, a Feydom ügyvezető igazgatóját kérdeztük, hogyan reagál minderre a bútoripar, mit keresnek most a magyar vásárlók, és merre tart a 2026-os bútorpiaci hullám.
Hajdu Gréta
2025.11.19., 17:33

Az Otthon Start program idén új lendületet adott az ingatlanpiacnak, a kérdés csak az, hogy ez mikor gyűrűzik be látványosan a bútor- és lakberendezési szektorba. Bár a bútorpiaci hullám a keresletben már hónapokkal a program indulása előtt elindult, a lakásvásárlók figyelme egyelőre az ingatlanok levadászására fókuszál. A bútorpiac most a „második körre” vár: arra, hogy a frissen megvett lakások felújítása és berendezése ténylegesen beinduljon. A Négyzetméter legújabb epizódjában Tihanyi Norberttel, a Feydom ügyvezető igazgatójával beszélgettünk arról, mire számíthatnak a vásárlók, milyen trendek uralják az otthonteremtést, és hogyan alakítják át a vásárlási szokásokat az új támogatások.

A Négyzetméter Fix 3 legújabb adását itt tekinthetik meg:

 

A bútorvásárlás még várat magára, de közeleg a nagy bútorpiaci hullám

Tihanyi szerint a bútorpiac kicsit késéssel reagál az ingatlanos boomra: előbb mindenki lakást keres, csak ezután jön a felújítás és a berendezés. A számokból egyelőre az látszik, hogy a nagyobb vásárlói aktivitás még hátravan, ám a bútorosok készülnek rá: a következő hónapokban várhatóan jelentősen megnő az érdeklődés.

Milyen stílusban gondolkodik ma a magyar vásárló?

A skandináv minimalizmus továbbra is stabil kedvenc, de egyre többen keresik a lágyabb, lekerekítettebb formákat és a „puha kényelmet”. A többfunkciós bútorok pedig valóságos reneszánszukat élik – különösen a kisebb városi lakásokban. A nappaliban alvókanapé, bővíthető étkezőasztal, moduláris tároló ma már nem kompromisszum, hanem tudatos választás.

Szezonalitás, akciók, döntési idő – hogyan vásárolunk bútorokat valójában?

A tavaszi és az őszi időszak továbbra is a két nagy berendezési szezon. Bár a Black November hatása a bútorpiacon is érezhető, impulzusvásárlások ritkán születnek: a döntési folyamat hetekig, akár hónapokig tart. A vásárlók árérzékenyek, de a tapasztalat azt mutatja: egyre többen fordulnak a tartós, javítható, minőségi darabok felé – sokan már saját rossz élmények nyomán.

Fenntarthatóság: fontos, de nem döntő

Megjelentek a palackból készült szövetek, a saját erdőt telepítő gyártók és a napelemmel működő üzemek, de Tihanyi szerint mindez a vásárlói döntésekben egyelőre csak „másodlagos jó pont”. A praktikum és a tartósság viszont első helyen áll.

Online inspiráció, offline döntés

Bár a digitális jelenlét kulcsfontosságú, a bútorvásárlás továbbra is „tapintásalapú” műfaj. A vásárlók 80–90 százaléka élőben is megnézi a kiválasztott darabokat még akkor is, ha végül online rendeli meg őket. A személyes próba nélkülözhetetlen.

Mire figyeljen, aki most rendez be?

  • Mérni, mérni, mérni – a rosszul választott bútordarab költséges hiba.
  • Prioritási lista – először a konyha és a fürdő, majd a háló, végül a nappali.
  • Okos megoldások kis lakásokba – ággyá nyitható kanapé, bővíthető asztal, moduláris tárolók.
  • Bútort másodkézből csak ismert márkáktól vegyünk – tudatos spórolás biztonságos keretek között.

A podcastből az is kiderül, milyen technológiai újításokkal dolgozik ma a bútorgyártás, miért népszerű a személyre szabhatóság, és hogyan alakítják át a vásárlói igényeket a kisebb alapterületű lakások.

Részletek a beszélgetésből:

– Új trendek a bútorformákban (01:55)
– A vásárlói döntések szezonalitása (03:26)
– Tartósság vs. árérzékenység – merre tart a piac? (05:58)
– Környezettudatos anyagok: jó, de még nem elég (07:55)
– Az online tér mint inspirációs játszótér (09:52)
– Mely korosztály mozgatja leginkább a piacot? (12:19)
– Mit vegyen először, aki kis költségvetésből építkezik? (14:38)
– A legjobb többfunkciós bútorok garzonlakásokba (16:49)

A teljes beszélgetést és a műsor többi epizódját a Világgazdaság YouTube csatornáján hallgathatják meg.

