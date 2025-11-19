Visszatér a stílus: így rendezi át a magyar otthonokat a 2025-ös bútorpiaci hullám

Az Otthon Start program idén új lendületet adott az ingatlanpiacnak, a kérdés csak az, hogy ez mikor gyűrűzik be látványosan a bútor- és lakberendezési szektorba. Bár a bútorpiaci hullám a keresletben már hónapokkal a program indulása előtt elindult, a lakásvásárlók figyelme egyelőre az ingatlanok levadászására fókuszál. A bútorpiac most a „második körre” vár: arra, hogy a frissen megvett lakások felújítása és berendezése ténylegesen beinduljon. A Négyzetméter legújabb epizódjában Tihanyi Norberttel, a Feydom ügyvezető igazgatójával beszélgettünk arról, mire számíthatnak a vásárlók, milyen trendek uralják az otthonteremtést, és hogyan alakítják át a vásárlási szokásokat az új támogatások.

A Négyzetméter Fix 3 legújabb adását itt tekinthetik meg:

A bútorvásárlás még várat magára, de közeleg a nagy bútorpiaci hullám

Tihanyi szerint a bútorpiac kicsit késéssel reagál az ingatlanos boomra: előbb mindenki lakást keres, csak ezután jön a felújítás és a berendezés. A számokból egyelőre az látszik, hogy a nagyobb vásárlói aktivitás még hátravan, ám a bútorosok készülnek rá: a következő hónapokban várhatóan jelentősen megnő az érdeklődés.

Milyen stílusban gondolkodik ma a magyar vásárló?

A skandináv minimalizmus továbbra is stabil kedvenc, de egyre többen keresik a lágyabb, lekerekítettebb formákat és a „puha kényelmet”. A többfunkciós bútorok pedig valóságos reneszánszukat élik – különösen a kisebb városi lakásokban. A nappaliban alvókanapé, bővíthető étkezőasztal, moduláris tároló ma már nem kompromisszum, hanem tudatos választás.

Szezonalitás, akciók, döntési idő – hogyan vásárolunk bútorokat valójában?

A tavaszi és az őszi időszak továbbra is a két nagy berendezési szezon. Bár a Black November hatása a bútorpiacon is érezhető, impulzusvásárlások ritkán születnek: a döntési folyamat hetekig, akár hónapokig tart. A vásárlók árérzékenyek, de a tapasztalat azt mutatja: egyre többen fordulnak a tartós, javítható, minőségi darabok felé – sokan már saját rossz élmények nyomán.

Fenntarthatóság: fontos, de nem döntő

Megjelentek a palackból készült szövetek, a saját erdőt telepítő gyártók és a napelemmel működő üzemek, de Tihanyi szerint mindez a vásárlói döntésekben egyelőre csak „másodlagos jó pont”. A praktikum és a tartósság viszont első helyen áll.