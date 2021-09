Kedden 18 841 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak az egészségügyi hatóságok Oroszországban, ezzel az aktív fertőzöttek száma 564 ezer fölé emelkedett –

Kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök is önkéntes karanténba kényszerült, miután közvetlen környezetében több koronavírus-fertőzöttet is azonosítottak.

A szerdán közzétett adatok szerint a koronavírus szövődményeibe előző nap 792-en haltak bele, a halálozások száma hivatalosan ezzel 195 041-re emelkedett, de a Moscow Times által figyelt, a Rosszstat által rendszeresen közzétett többlethalálozási adatok szerint akár 596 000 halális áldozata is lehet már a járványnak Oroszországban.

Az orosz egészségügyi minisztérium adatai szerint mintegy hétszáz orvos is lehet a koronavírus áldozatai között, csak idén.

A magas járványügyi adatok, valamint az egészségügyi szakértők figyelmeztetése ellenére a moszkvai kormány a hét elején úgy döntött, szeptember 21-től újraindítja a légiközlekedést Szlovákiával, Spanyolországgal, Irakkal és Kenyával. Az orosz elnök szóvivője pedig szerdán azt nyilatkozta:

Dimitrij Peskov szerint a szeptember végére várható újabb járványhullámról szóló előrejelzések megbízhatatlanok; mint mondta,

néhány virológus egy újabb, azonnali hullámra számít, mások azt mondják, ez csak később jön, de vannak olyanok is, akik szerint nem is következik be. Nagyon megoszlanak a vélemények.