A Nagy-Britanniát megbénító sofőrhiány korántsem érkezett váratlanul, annak elkövetkezését már a brit parlament alsóházának közlekedési bizottságának 2016-os, a Brexit-szavazást csupán pár hónappal követő jelentése is megjósolta. A sofőrök hiánya miatt az országban rendkívül súlyos üzemanyaghiány is kialakult, melynek kezelése érdekében a kormány már a hadsereget is bevetné, miközben sok benzinkúton már tettlegességig is fajult a helyzet.

A sofőrök hiányát a jelentés szerint

nem a megfelelő képzettségű emberek hiánya okozza, hanem az iparágon belül dolgozni szándékozók alacsony száma.

Mindezt a szektor munkaközvetítő ügynökségek és külföldi munkaerő alkalmazásával igyekezett áthidalni, ami azonban tovább rontotta a munkakörülményeket és korlátozta az iparági szereplők erőfeszítéseit abban, hogy a munkások körülményeit javítsák és azok utánpótlásának biztosítása érdekében erőfeszítéseket tegyenek.

A kamionsofőrök rendkívül kiszámíthatatlan foglalkoztatása, az otthontól távol töltött idő, az út menti létesítmények csökkenő minősége és a munkáltatók által használt elektronikus megfigyelési eszközök használata

nem csupán a szektorba újonnan belépők számát korlátozta, hanem jelentősen növelte a pályaelhagyók számát.

A kormányzati intézkedések és az iparág lépései is azonban szinte teljes mértékben a toborzásra korlátozódtak, a munkaerő megtartása érdekében nem történtek lépések. A pályaválasztás során hátrányosan érintette a szektort a szakma egyre csökkenő presztízse is. A sofőrök átlagéletkora is folyamatosan emelkedett a jelentés elkészítése előtti 15 év során, annak készítésekor 48 év volt, a 25 év alattiak a szektorban dolgozók mindössze 1 százalékát tették ki.

A sofőrhiány kialakulása tehát az éveken keresztül történt, és annak oka a dolgozói elégedettség teljes mértékű figyelmen kívül hagyása, mely egyre gyakoribbá tette a pálya elhagyását, miközben a szakma egyre kevésbé vált vonzóvá a fiatalok körében.

Ezt a helyzetet a szektor az ügynökségi munkaerővel foltozta be, és az ügynökségek sok esetben támaszkodtak a külföldi sofőrökre,

akik a Brexitet követően elérhetetlenné váltak. A kormány és az iparág a munkaerő megtartása érdekében szinte semmilyen lépéseket nem tett és a toborzás területén sem ért el elegendő eredményeket.