Az elmúlt évben korábban nem látott mértékű árnövekedés zajlott le a horvát fővárosban. Leginkább az újépítésű lakások ára nőtt, de a használt ingatlanokért is többet kérnek, mint egy évvel ezelőtt.

Az árrobbanáshoz az építőanyagok nagymértékű drágulásán túl hozzájárult a városra 2020 tavaszán lesújtó földrengés is.

A természeti katasztrófa kisebb-nagyobb mértékben csaknem 25 ezer épületet rongált meg a fővárosban és a szakértői vizsgálat szerint az érintett épületek közül 6 ezer teljesen vagy ideiglenesen használhatatlanná vált. A sérült épületek között múzeumok, államigazgatási épületek, iskolák, kórházak, üzletek, lakóházak és melléképületek is akadnak.

Az okozott kár a végleges jelentés szerint 86 milliárd kúnára (4 142 milliárd forint) rúg.

Fotó: Beata Zawrzel / AFP

A zágrábiak ezért is többnyire olyan lakóhelyet vásárolnának, ami ellen tud állni egy potenciális földmozgásnak. Ezen követelményeknek viszont csak a vasbeton-szerkezetű építmények felelnek meg. Ilyenből viszont többnyire csak újépítésűt kapni, ami nem olcsó, ráadásul az elmúlt évben átlagosan közel 40 százalékot emelkedett az áruk.

Jelenleg egy új lakás négyzetméterenkénti ára 4000 ezer eurónál (kb. 1,4 millió forint) kezdődik, de a lokáció függvényében akár 10 ezer eurót, azaz 3,6 millió forintot is elkérnek egy négyzetméternyi lakóterületért.

Ami a használt lakásokat illetti, ott némiképp kedvezőbb a helyzet. Egy négyzetméterhez már 2500 euróért, tehát kevesebb mint egymillió forintért is hozzá lehet jutni, bár ez is 10-15 százalékkal több mint egy évvel ezelőtt, írja a Poslovni Dnevnik hírportál. A portál megjegyzi, hogy az árak egyáltalán nincsenek összhangban a lakosság fizetőképességével, ami hosszútávon akár lakhatási válságot is okozhat. A főváros viszont csupán bronzérmes a lakásárak terén, sokkal mélyebben kell ugyanis a zsebébe nyúlnia annak, aki Splitben, vagy Dubrovnikban venne saját otthont.

A dalmát városokban ugyanis egy újépítésű lakás négyzetméterenkénti ára 5000 eurónál, vagyis 1,8 millió forintnál kezdődik, a határ pedig a csillagos ég.

Ami a vidéket illeti, ott sokkal szomorúbb a helyzet. Az ország keleti részén már hárommillió forint körül is vásárolhatunk lakható házat, ráadásul a kínálat is bőséges.