Egekbe száll a korona, miután kiderült, jöhet az új cseh kormány

A korona szárnyalása – amit kevésbé erőteljes mértékben a forint is követett – azért is figyelemreméltó, mert a feltörekvő piaci devizák számára kedvezőtlen helyzetben történt. A dollár 1,15 közelében 16-havi csúcsra erősödött az euróval szemben, miután az előre jelzettnél is nagyobb mértékben emelkedett a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma októberben az Egyesült Államokban. Amikor a dollárt vásárolják, a feltörekvő piaci devizákat általában eladják. A zloty gyengült is valamelyest, és annak ellenére nem tud erőt gyűjteni, hogy szerdán a lengyel jegybank a vártnál nagyobb mértékben 1,25 százalékra emelte 0,5 százalékról irányadó kamatát.